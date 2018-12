Vecinos del barrio “Tutuca” en alerta por posibles desalojos

Unas 28 familias que viven en el asentamiento del barrio Pirayuí conocido como “Tutuca” se encuentran preocupados y en estado de alerta a raíz de los posibles desalojos que puedan desarrollarse en los próximos días. Vecinos del lugar señalaron que según las notas judiciales que recibieron, el retiro debía llevarse a cabo ayer, pero hasta el cierre de esta edición los grupos familiares continuaban en el lugar e iban a seguir insistiendo por vías judiciales para no ser desalojados.

Las familias que se encuentran en el asentamiento “Tutuca” viven desde hace 6 y15 años en los predios ubicados entre la calle Suecia y la Ruta Nacional 12, y solicitan no ser retirados ya que están incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

“Los vecinos estamos en alerta porque recibimos un mandato desalojo, que debíamos retirarnos hoy (por ayer) pero hasta el momento continuamos en los terrenos y vamos a quedarnos porque hay familias que están acá desde hace 15 años y cuentan con su vida y sus casas de materiales”, señaló Ana María, habitante del asentamieto “Tutuca” en diálogo con El Litoral. “Desde un principio quisimos negociar la compra de los terrenos con el propietario, pero sólo quieren desalojarnos. Nosotros estamos siguiendo las vías judiciales porque estamos amparados en la Ley Nacional N° 27.453 y estamos incluidos en el Renabap con los comprobantes, por lo que no pueden retirarnos del lugar”, añadió la vecina.

Los habitantes del predio continuarán en el lugar a la espera de una solución judicial y que no sean desalojados del terreno.