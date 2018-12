El senador bonaerense denunciado por abuso declinará sus "responsabilidades políticas"

Un senador bonaerense de Unidad Ciudadana, denunciado públicamente por una mujer por presunto abuso sexual, expresó en las redes sociales que declinaba sus "responsabilidades políticas" a la espera de lo que defina la agrupación política a la que pertenece.



Se trata de Jorge Romero, a quien una militante de La Cámpora acusó en redes sociales de pretender obligarla a practicarle sexo oral en enero de 2017, en la casa de otro compañero de militancia.





"Soy un varón criado en una sociedad patriarcal. Además soy un militante político con responsabilidades. Desde ese lugar, y a la luz del trabajo de visibilizacion que han hecho mis compañeras de la organización donde milito, puedo ver que en el pasado tuve prácticas machistas que en ese momento parecían naturales", reconoció Romero en su Twitter.



El legislador anunció en esa red que "es por eso que he decidido dar un paso al costado de mis responsabilidades políticas para someterme a los procesos que determine la aplicación del protocolo".



Si bien el senador de Florencio Varela no lo dijo expresamente, fuentes cercanas a su espacio polìtico dijeron que no se descarta que además de someterse al protocolo previsto por su agrupación para resolver estos hechos, pueda presentar la renuncia a la banca que ocupa.



Días atrás una joven denunció en su cuenta de Facebook a Romero, por un presunto abuso sexual ocurrido en enero de 2017 y que al parecer la mujer, que militaba en La Cámpora, ya había denunciado en esa oportunidad a esa agrupación sin que ésta adoptara medida alguna contra Romero.



Según lo denunciado en esa red, en enero de 2017, a la salida de un local bailable, la joven y dos amigas más se encontraron con Romero quien las invitó a tomar unas cervezas a casa de un amigo común, y luego de transcurridas unas horas, Romero la encerró en la cocina de la casa y tras bajarse los pantalones quiso obligarla a practicarle sexo oral, a lo que ella se negó.