Anuncian pagos a municipales y Aoem solicita que los descuentos sean en cuotas

La comisión directiva de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) de Corrientes Capital solicitó al Ejecutivo Municipal que evalúe la posibilidad de que el anticipo de 3 mil pesos que se abonarán a los empleados se descuenten en tres cuotas desde enero. La próxima semana, los trabajadores del sector comenzarán a percibir las mejoras anunciadas por la Intendencia.

Consultado por el El Litoral, el secretario gremial de Aoem, Walter Gómez, informó que el Ejecutivo Municipal otorgará un bono navideño de 2 mil pesos, a lo que se suma un plus de mil pesos, el cual fue consensuado meses atrás en el marco de las últimas paritarias. En total, son 3 mil pesos. A esto se suma la posibilidad de extraer en diciembre un anticipo de haberes de 3 mil pesos.

Ante la posibilidad de que los trabajadores comunales extraigan los 3 mil pesos de anticipo de sueldo de diciembre, la Aoem solicitó al Ejecutivo que no se aplique el descuento en enero en su totalidad, sino que se realice en tres tramos.

“Es una manera de ayudar la alicaída economía de los trabajadores municipales”, expresó Gómez a El Litoral. “Hay muchos trabajadores que están endeudados porque los salarios no alcanzan”, señaló.

La semana que viene, del 18 al 21 de diciembre los municipales cobrarán el medio aguinaldo. Luego, del 26 al 28 de diciembre, los trabajadores cobrarán el plus de 2 mil pesos. Esta es una ayuda extraordinaria que fija el Ejecutivo. En ese lapso los agentes comunales también tendrán a disposición la extracción del adelanto de sueldo de 3 mil pesos, lo que suma un total de 5 mil pesos. Estos 3 mil pesos, se descontarían en enero, con el pago de haberes de diciembre.

En tanto, del 3 al 9 de enero se abonarían los haberes de diciembre. Por otra parte, a partir del 18 de enero, se pagará el plus extraordinario de mil pesos. Las conversaciones salariales finalizan con estos pagos.