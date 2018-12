Buscan posicionar al Gran Meliá Iguazú como un hotel destino

Hace un año que la cadena española Meliá Hotels International gestiona el espectacular Gran Meliá Iguazú, el único hotel ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú, en el lado argentino de las famosas cataratas consideradas una de las Siete Maravillas Naturales del mundo, además de Patrimonio Mundial de la Unesco. En este tiempo, Meliá ha invertido más de 20 millones de dólares en la completa renovación del establecimiento de 183 habitaciones para adaptarlo a los estándares de calidad de la marca Gran Meliá y siguiendo una filosofía de lujo sostenible.

Una vez culminada la renovación, la inauguración oficial se ha celebrado con un gran evento al que han asistido el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el ministro de Turismo argentino, Gustavo Santos, para felicitar la labor del grupo hotelero que dirige Gabriel Escarrer Jaume.

Una presencia de primer nivel que viene a confirmar el compromiso del Gobierno argentino con el desarrollo turístico responsable del país. Otra destacada personalidad del sector turístico que ha acudido a la cita en Iguazú ha sido Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Proyección

El CEO de la cadena hotelera Meliá, Gabriel Escarrer, estuvo en la provincia de Misiones para la inauguración del tercer alojamiento en el país de la cadena. Y, en una entrevista con la publicación especializada reportur.com.ar, brindó detalles de la renovación y de los objetivos de la cadena.

El cambio completo del mobiliario, la decoración y las manualidades hechas por la comunidad guaraní fue importante “para encontrar la conexión del hotel con el parque, reservar la cultura y los valores en donde estamos presentes”, explicó el CEO y agregó que el objetivo final es convertir al Gran Meliá Iguazú en un hotel destino: “Que la gente no diga me voy a ver las cataratas, sino que diga me voy al Gran Meliá Iguazú, porque es uno hotel donde sé que voy a tener una experiencia fantástica” y aseguró que es uno de los pocos hoteles a nivel mundial con estas características.

El hotel recién reformado dispone de un magnífico spa y una piscina infinita de 50 metros de largo, con unas vistas increíbles de la Garganta del Diablo, así como un moderno gimnasio, zona infantil y salas de reuniones y congresos. El servicio de RedLevel, exclusivo de la marca Gran Meliá, ofrece servicios exclusivos y acceso a amenidades premium, y nuevas categorías de habitaciones: Royal Suite, Presidencial, Master Suite e Iguazú Suite, donde eleva aún la experiencia de comodidad y lujo.

En la nueva oferta gastronómica el hotel ofrece un restaurante con vistas a la Garganta del Diablo. Una propuesta gastronómica de autor con el Restaurante Origen, donde resalta la cocina originaria de Misiones con toques modernos. En el rooftop bar se ofrece un menú con tapas españolas.

En los últimos años, Melía se ha enfocado en el turismo en parques nacionales, y no descartan elegir otro destino de Argentina, como los glaciares en el sur, para una próxima apertura. Para ello, Escarrer destaca que es elemental la cooperación entre el sector público y el privado: “Saber el plan que tiene el gobierno para potenciar el destino a nivel turístico, tanto en la infraestructura, como en los aeropuertos”. En relación a la conectividad, el CEO destacó la relevancia que tendrá la ruta Madrid-Iguazú que Air Europa proyecta operar a partir de mayo o junio del año que viene, siendo una ventaja para atraer a los turistas europeos.

CONCURSO INTERNACIONAL

Selva misionera, finalista del concurso 7 Maravillas Naturales

La selva misionera, una de las ecoregiones más biodiversas del planeta, fue seleccionada como una de las 28 finalistas oficiales en la categoría Bosques y Selvas, del concurso 7 Maravillas Naturales Argentinas. La votación se hace por medio de una plataforma en Internet que invita a los argentinos a votar por los sitios de su preferencia. El proceso que concluirá con la selección de la 7 Maravillas Naturales Argentinas durará en total un año.

La selección se inició el pasado 16 de abril con las nominaciones públicas, que luego de varias instancias culminó con los 28 finalistas actualmente en proceso de una segunda votación. La segunda votación se extiende desde el presente hasta abril de 2019 cuando se conocerán las 7 Nuevas Maravillas Naturales Argentinas.

La selva misionera es la última de la Argentina con 1.320.000 de hectáreas lo que significa un tercio de la superficie de la provincia. En una superficie de unos 29.800 km2, la selva ofrece una combinación armoniosa de valles, ríos, frondosa vegetación subtropical e incluso sierras que llegan a los 800 m de altura, dando forma a un bosque lluvioso y húmedo que ocupa más de un 35% del territorio misionero.

Más info en www.7mar.com.ar