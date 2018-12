Caída de Atlético Saladas que resignó el primer lugar

Pese a tener un gran arranque, Atlético Saladas perdió el pasado viernes en su visita a Comercio de Santa Sylvina 72 a 70, en uno de los encuentros disputados por la décima fecha en la División NEA del Torneo Federal de Básquetbol.

Con esta derrota, Atlético cedió la primera ubicación del grupo que pasó a ser exclusividad de Sarmiento de Formosa, que en la misma jornada, superó a Acción de Sáenz Peña 79 a 65.

En Santa Sylvina, Atlético Saladas tuvo un arranque demoledor. Ganó el primer cuarto 22 a 8 gracias a los puntos que logró con las transiciones y contragolpes.

En el segundo capítulo, el local mostró intensidad defensiva. Bajó el goleo rival y transformó en tantos a favor las recuperaciones. Los saladeños no lograron sincronización en sus movimientos ofensivos. Promediando el cuarto, Barroso concretó tres libres consecutivos y logró que Comercio empate el juego en 29. Araujo con un bombazo de tres puso arriba a los dirigidos por Podskoc.

La sequía de goles en esta instancia fue de la visita que solamente pudo anotar 13 puntos. (38 a 35 pasó a ganar Comercio).

La tercera parte comenzó con mucha presión defensiva en toda la cancha por parte de Comercio. Saladas no quiso ceder terreno y también le aportó ritmo al juego y logró empatar en 43. De allí al final del capítulo fue cambiando, por escaso margen, el dominio del marcador.

En el último periodo, se mantuvo la paridad en el juego. Así llegaron empatados en 70, después de una conversión de Frencia, a los últimos segundos. Luna y Morassi anotaron dos libres para adelantar al local 72 a 70. La última ofensiva fue para Atlético que no pudo superar la defensa contraria. En la última acción del juego, Frencia anotó un doble pero los árbitros consideraron que fue después del tiempo límite.

San Martín - Amad

Tras su recuperación, San Martín de Curuzú Cuatiá recibirá hoy desde las 21.00 a Amad de Goya en el Gigante del sur Correntino, por la undécima fecha de la división NEA del Torneo Federal de Básquet.

Luego de vencer como visitante a Sarmiento de Resistencia en el adelantado de la décima fecha el jueves por la noche 78 a 58, el equipo de Carlos Miño enfrentará por por tercera vez en la temporada a Amad, con el objetivo de reivindicarse con su público tras las derrotas de la doble fecha pasada.

En tanto, el equipo goyano también viene de un triunfo reponiéndose de tres derrotas consecutivas venciendo a Sol de América en condición de local el fin de semana anterior. El equipo de Humberto López Ríos se ubica sexto en la tabla de posiciones y aún no ha podido ganar fuera de su casa.

Para San Martín es un juego clave porque volverá a tomar la punta de la división si sale vencedor del compromiso de esta noche.

También jugarán hoy, pero desde las 21.00, Acción de Sáenz Peña y Sol de América de Formosa.