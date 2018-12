Desde la Justicia, Universidad y Estado hablan del empoderamiento de la mujer

En el marco de la acusación de Thelma Fardín y del protagonismo del movimiento feminista en esta semana, El Litoral dialogó con mujeres que trabajan en áreas que abordan esta temática en la provincia. La ex decana de la Facultad de Derecho de la Unne y conjueza de la Corte Suprema, Verónica Torres, la jueza de menores Pierina Ramírez y la directora de Género y Diversidad de la Municipalidad de Corrientes, Analía Cosarinszky, coincidieron en que “las mujeres se están empoderando”, “hablan cuando pueden, no cuando quieren” y que en estos casos “necesitan estar acompañadas”.

Género y Derecho

“Las mujeres que están denunciando o que aún no pueden hacerlo están atravesando un momento muy doloroso, es un momento muy duro el que viven cuando lo pueden decir. En este contexto, hay que rescatar la concientización que se está logrando y reconocer las conductas intolerantes; es un gran avance saber qué situaciones ya no podemos tolerar más las mujeres”, dijo la doctora Torres.

Respecto al lugar que hoy se está ganando en la sociedad, expresó: “Los movimientos feministas dan un respaldo muy importante a las que están atravesando por esta situación en todos los niveles sociales, porque la violencia (machista) no distingue clases. Se está trabajando en el empoderamiento de la mujer, que es una herramienta que el Estado debe acompañar, debe dar contención y aplicar las leyes. Argentina está muy avanzada en cuanto a normativas pero no así en cuanto a su implementación, por eso es importante la formación en perspectiva de género en Derecho”.

Respecto a las tareas que se están haciendo en la Universidad en este sentido, sostuvo que “es muy importante que se propongan áreas específicas que traten esta temática, hay mucho por hacer, hay que formar profesionales con perspectiva de género, ese es el camino que debemos seguir”. Destacó luego la aprobación del protocolo de la Unne que estipula la forma de proceder ante casos de violencia hacia la mujer y discriminación, y añadió: “No sólo se están estableciendo conductas, también harán capacitaciones, esto demuestra un abrir y dejar ingresar esta perspectiva en la Universidad; en Derecho hemos pedido incluir la cuestión de género en la currícula”.

Abuso de menores

Por su parte, la jueza Ramírez habló de casos de abusos sexuales en menores de edad, recordando que la violación denunciada por Thelma Fardín contra el actor Juan Darthés sucedió cuando ella tenía 16 años. Al respecto, recordó el papel que cumplen los padres y actores principales como los médicos pediatras o docentes para detectar estas situaciones de atropello a la integridad de la persona.

“Hay un gran llamado a la concientización y revalorización de la mujer. Hay un acompañamiento y también una valorización de sus derechos. La mujer se está empoderando porque está haciendo valer sus derechos. No se está quedando en un segundo plano, hoy es protagonista, y en los hogares están transmitiendo valores diferentes. El empoderamiento se está transmitiendo a las niñas. Ahora escuchamos que ellas nos dicen: ‘¿por qué yo tengo que limpiar y mi hermano no?’. Se está dando un cambio y no se está buscando que la mujer sea más que el hombre, se está buscando igualdad”, sostuvo la jueza.

Respecto al tiempo que puede llevar denunciar un hecho de esa índole, la abogada explicó que “la víctima vivió un hecho de vulneración y hoy, por el acompañamiento y el avance del movimiento feminista, pude dimensionar lo que le pasó y está capacitada para contarlo”.

“El poder denunciar, como lo hizo la actriz, tiene que ver con el cambio que está habiendo en la sociedad. En los últimos años, las mamás están siendo referentes de las niñas, les piden que cuenten cualquier situación de vulneración de sus derechos y esto es resignificar a la mujer, empoderarse para estar en igual condición que el hombre”, planteó.

En relación a situaciones de abuso, remarcó que “siempre hay que creerle, un niño no puede tener una fantasía sexual, no puede ser una mentira”. Explicó también que, cuando una familia vive en hacimiento, los padres duermen en la misma habitación de los niños, y se puede dar una situación de promiscuidad, ya que los niños pueden estar expuestos a situaciones sexuales y esto “puede hacer que expresen discursos sexualizados, esto no se debe naturalizar”.

“Hay que prestar atención a las actitudes del niño, siempre hay que creerle. Tienen que saber que pueden acudir a cualquier autoridad como ser el pediatra o el gabinete psicopedagógico de la escuela, cualquier persona idónea. También pueden ir a la Policía. Hay una operatoria que deben llevar adelante para que la víctima no se sienta avasallada”, destacó.

Areas del Estado

La directora de Género y Diversidad de la Municipalidad de Corrientes, Analía Cosarinszky, aseguró a El Litoral que trabajan de manera conjunta con el Centro de Monitoreo y Contención para Víctimas de Violencia de Género de la Provincia. Comentó que “se están articulando acciones para dar contención a las mujeres que llegan primero a la dirección municipal, si no tienen una vivienda donde ir se las deriva al centro de monitoreo; en el caso de que sí tenga donde ir pero tiene miedo, actuamos bajo un protocolo y se da lugar al botón antipánico”.

Acerca de la declaración de emergencia por violencia de género en la ciudad de Corrientes, opinó: “El tema del presupuesto en todos los ámbitos es clave y pilar para toda gestión, es algo que lo estamos trabajando y que el Intendente no lo va a desconocer”.

“Me parece importante la empatía que se da entre las mujeres y el acompañamiento para que se animen a contar, es fundamental, porque a la vez le ofrecen su ayuda, no la dejan sola. Que haya existido silencio por muchos años significa que hubo un gran dolor y el decirlo habrá significado un gran alivio. El hablar cuesta mucho y no hay que forzarlo, vemos cómo la mujer se está empoderando”, dijo.

En el marco de la denuncia de Thelma Fardin y las repercusiones que hubo a nivel nacional, cabe recordar que desde el Colectivo de Mujeres de Corrientes dijeron a El Litoral que en menos de dos días recibieron en las redes sociales más de 30 relatos de mujeres sobre situaciones de abuso sexual, la mayoría jóvenes y en algunos casos el agresor era la misma persona. En el país, la línea 144 de atención a víctimas de género registró un aumento de llamadas de más del 200% luego de la denuncia de Fardin contra Darthés en la televisión.

“Por Facebook o Instagram estamos recibiendo denuncias anónimas. Nos llama la atención que son chicas muy jóvenes que acusan a un hombre por algún tipo de abuso, acoso sexual o violación. Hemos recibido muchos casos y en algunos se repite el mismo acusado, es decir, el mismo chico abusó de varias jóvenes”, comentó Sofía Dominguez a este medio gráfico.

En este sentido, agregó que “sorprende la edad de las víctimas, muy jóvenes y muchas de ellas fueron víctimas aún más jóvenes, estamos hablando de casos de abuso cuando eran niñas o adolescentes”. “Esto es muy alarmante, ahora se animan a contar por toda esta movida que las empodera aún más”, agregó Dominguez.

Cabe recordar que hasta el momento habría 10 femicidios en la provincia de Corrientes, dos de ellos vinculados, en el año 2018. Ayer se había hablado de otro más en Virasoro, pero a la tarde lo descartaron, ya que la mujer se habría suicidado con un disparo en la cabeza. En principio, el marido fue demorado, pero la autopsia determinó esta causa poco después de las 18.