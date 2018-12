Esperan que el oficialismo proponga un valor del boleto y analizan la Tarifaria

Este lunes se reunirá la comisión de Obras y Servicios del Concejo Deliberante, una de las tres que analiza el aumento del boleto. Se prevé que el oficialismo presente una propuesta de incremento, ya que el expediente se tratará este jueves. Además, la oposición firmará un despacho de minoría por la Tarifaria 2019.

El año pasado los concejales del oficialismo anexaron una propuesta de incremento de la tarifa plana del transporte público de pasajeros. Para este año se espera una dinámica similar. Por este motivo, la oposición aguarda el cálculo del Ejecutivo Municipal, antes de avanzar con una postura respecto de la suba.

Hasta el momento, en los papeles, sólo se barajan dos números. Uno, que resultó de la comisión mixta que conforma el Sistema Integral de Movilidad Urbana (Simu), de 19,38 pesos. La otra cifra es un pedido de la cámara empresarial, que supera los 25 pesos.

El viernes, el presidente del Concejo Deliberante, Norberto Ast, dijo a una FM local, que evaluaban los números pero estos estarían más cerca del cálculo del Simu, que de la propuesta de los empresarios. El edil del radicalismo, tampoco descartó que el aumento sea escalonado.

El concejal del sello naranja, por su parte, Esteban “Toto” Ibáñez fue uno de los pocos en dar a conocer una cifra. Indicó que la tarifa plana no debería superar los 15 pesos. Incluso, este fue el valor del boleto que fijó el Ejecutivo Municipal del servicio de emergencia, que se dispuso durante el paro de seis días de los choferes autoconvocados de la empresa Ersa, la cual explota la concesión del servicio en Capital.

“El oficialismo va a presentar un valor. Estamos esperando el resultado técnico del Ejecutivo. Debería ser un costo menor a 19,38 pesos”, dijo a El Litoral la concejal del PJ, Soledad Pérez. Consideró que, de acuerdo con las proyecciones de inflación en los presupuestos, (en el nacional se habla de un 23 por ciento de inflación anual), la suba del precio del boleto no debería superar el 25 por ciento.

La edil, a su vez, señaló que en el marco del Simu, las empresas solicitaron al Ejecutivo Municipal que subsidie 12 pesos de la tarifa plana. La propuesta fue rechazada. No obstante, aún se desconoce cómo será la distribución de las subvenciones que ahora quedarán en manos de la Provincia, la cual deberá trabajar conjuntamente con los Municipios en la definición del sistema.

El gobernador Gustavo Valdés había manifestado a El Litoral el lunes en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, que a partir de enero comenzarán las conversaciones con las empresas de transporte. El proyecto del Presupuesto 2019 de la Provincia contempla 300 millones de pesos para subsidios. El concejal del espacio renovador, Germán Braillard Poccard, manifestó a El Litoral que Capital requiere de unos 900 millones de pesos, en materia de subvenciones.

En el medio quedaron los reclamos de los trabajadores del sector, quienes no perciben convenio nacional aunque las firmas recibieron subsidios nacionales. También la demanda de los usuarios, quienes en audiencia pública solicitaron mejoras como frecuencia, mayores unidades con accesiblidad para personas con discapacidad, entre otros aspectos.

El boleto se analiza en tres comisiones: la de Obras y Servicios, la de Hacienda y Presupuesto, y la de Legislación. Se espera que mañana habría despacho en la primera mencionada. El expediente con acuerdo de mayoría, a su vez, se trataría el jueves, porque el viernes finaliza el período extraordinario.

En Obras, además, se evalúan otros cinco, de los 13 expedientes que ingresaron en el temario de extraordinarias. Entre ellas, se encuentran las relacionadas con el plan vial de Santa Catalina, los cambios de nombres de las calles y una iniciativa privada que consiste en la inversión de un emprendimiento gastronómico en 25 de Mayo y San Juan. Es la segunda que llegó al Concejo, la primera fue una guardería para botes y velas en el parque Mitre, la cual ya tendría aval del cuerpo.

Este lunes, además, la oposición rubricará un despacho de minoría del proyecto de Tarifaria 2019. El bloque plantea cambios, considerando las opiniones de los vecinos en audiencia pública.