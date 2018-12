Suar: "Lo de Juan Darthés me dio asco, no lo volvería a contratar"

Adrián Suar se refirió a la denuncia penal que hizo la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés, a quien acusó de haberla violado cuando ella tenía 16 años, en el marco de una gira internacional con Patito Feo en Nicaragua en 2009.

"Me sorprendió la declaración de Thelma, fue impactante", dijo Suar este lunes por la tarde en una improvisada conferencia de prensa y aseguró que "no volvería a contratar" a Darthés.

El gerente de programación de El Trece debió tomar una decisión sobre la continuidad de Darthés en Simona cuando estalló el escándalo con Calu Rivero, quien lo denunció por acoso cuando eran compañeros de Dulce Amor. En aquel entonces Suar determinó que el actor siguiera en el elenco de la ficción protagonizada por Ángela Torres.

"Sabía que lo de Calu era verdad y le pregunté a Juan '¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? ¿Creíste que ella gustaba de vos?", contó.

Adrián Suar, productor de Simona, habló luego de las denuncias de Thelma Fardín contra Juan Darthés: "No lo volvería a contratar"pic.twitter.com/HGANWNeKef — A24.com (@A24COM)17 de diciembre de 2018

"Me dijo que no y que lo iba a judicializar, y le di la posibilidad. Con la foto de hoy, hice una evaluación muy equivocada", analizó Suar y agregó: "Para mí fue dificilísimo tomar la decisión. Me interpeló, yo hice una evaluación totalmente equivocada. La evaluación mía en ese momento fue hablar con él, aunque siempre le creí a Calu".

Por otro lado, aseguró que las denuncias que comenzaron a surgir en los últimos tiempos, lo invitaron a reflexionar y que realizará un nuevo protocolo para asegurar el cuidado de las mujeres, ya que el 66 por ciento de las actrices denunció acoso o maltrato laboral. "Pol-ka lo viene haciendo hace cuatro meses: puede haber una red de contención en donde la gente puede hacer una denuncia", aseguró.

"Me arrepiento de no haber dicho que acá (por Pol-ka) no se levanta la voz. Yo me ocupo de que en Pol-ka reinen las formas de trabajo", agregó y destacó el abuso de poder que abunda en el ambiente artístico: "Hay conductores que maltratan, actores que gritan. En ese sentido, todo el colectivo del mundo del espectáculo tiene que hacer una reflexión", analizó Suar.

"También hay abusos psicológicos. Me ha pasado con actores que recién empiezan y siempre traté de que esas cosas no sucedan", continuó.

El actor también aseguró que lo que hizo Darthés "es un delito" y que el descargo que hizo el actor frente a Mauro Viale "fue una verguenza". "Tuve muchas sensaciones y sentimientos: me dolió, me dio pena y asco", enfatizó.

"Además, profunda tristeza. Es un gran dolor verla a Thelma", concluyó Adrián Suar.

Infobae