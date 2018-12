Habitantes del asentamiento “Tutuca” esperan no ser desalojados

Unas 28 familias que habitan desde hace unos 15 años en el asentamiento capitalino conocido como “Tutuca”, ubicado en el barrio Porayuí entre calle Suecia y Ruta Nacional 12, recibieron notificaciones judiciales sobre un posible desalojo y aunque hasta el momento no fueron retirados del lugar, esperan una resolución en la Justicia que les permita permanecer en los terrenos. Referentes de los habitantes del predio indicaron que se encuentran asesorados jurídicamente y amparados en la Ley Nacional N° 27.453 sobre regularización dominial de villas de emergencia y están incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Los vecinos del asentamiento “Tutuca” aguardarán que esta semana no se realice ningún desalojo de las 28 familias que viven en el lugar desde hace 15 años. “Hay familias que viven desde hace 15 y 6 años en el terreno y esperamos que la Justicia no nos desaloje porque estamos contemplados en la Ley N° 27.453 y tenemos los documentos del Renabap. Estamos en alerta, pero no queremos irnos, estamos dispuestos a dialogar con el propietario y comprar los predios”, señaló Ana María, vecina del asentamiento “Tutuca” a El Litoral.