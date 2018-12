Sortearon los octavos de final de la Champions y hay varios platos fuertes

(TyC Sports) Quedaron definidos los cruces de octavos de final de la Champions League, cuyos encuentros de ida se disputarán el martes 12, miércoles 13, martes 19 y miércoles 20 de febrero y los de vuelta, martes 5, miércoles 6, martes 12 y miércoles 13 de marzo.

Abrirán la serie de local los equipos que terminaron en segunda posición en sus grupos, y las llaves se definirán en casa del primer clasificado. Los cruces son:

Spectacular. The round of 16 draw 😍



Most exciting tie?#UCLdrawpic.twitter.com/ZjUBmvLwVl