Por Leticia Oraisón de Turpín

Orientadora Familiar.

Si tuviéramos que recrear lo que sucede en el mundo con cifras acotadas, pequeñas, reduciendo la población mundial a 100 personas nada más, como si fuera una aldea, dicen que habría 57 asiáticos, 21 europeos, 8 africanos y 4 americanos, 52 de los cuales serían mujeres y 48 hombres, sólo 30 serían blancos y 70 no serían cristianos.

Del total de los 100 habitantes sólo 6 poseerían el 59% de toda la riqueza ¡sí sólo 6 tendrían en su poder más de la mitad de la riqueza! mientras que 80 de las personas vivirían en condiciones subhumanas y 50 sufrirían de desnutrición. De estas 100 personas 70 no sabrían leer y sólo 1 sería universitaria.

Repasemos las cifras y veamos cuán agraciados somos los que podemos leer este artículo y si llegamos a tener una computadora en casa, estaríamos entre el 2% de los privilegiados del mundo.

Esto, recibido como dato por internet, puede no tener rigor científico, pero nos acerca a la reflexión de los grandes males de la humanidad y de los cuáles apenas si somos capaces de percatarnos, a pesar de los medios de comunicación y de la tecnología avanzada que nos actualiza en forma constante.

Es bueno que analicemos nuestra situación, de no sufrir guerra alguna, persecución por religión o ideas filosóficas, miedo y desamparo por desastres naturales, con despojo de bienes o destrucción de los mismos, para poder decir que estamos gozando de buena salud comunitaria.

Si abrimos nuestra heladera y tenemos algo para comer, si tenemos plata en el banco o aunque más no sea en el bolsillo, ya estamos mejor que millones de personas del mundo que no tienen para llenar su estómago.

Y si pensamos que acá en Argentina estando mejor que en muchos países, aún tenemos pobres paupérrimos, que no tienen lo más elemental para su alimentación, podemos reaccionar y ver que estamos a tiempo de mejorar, con sólo compartir un pedacito de pan con los que no tienen nada.

Siempre estaremos a tiempo de ayudar al que no puede elegir porque no tiene opciones, siempre podremos dar algo, compartir, apoyar, sonreír, palmear, consolar, acompañar; pero hay que estar presentes, no hay que huir y alejarnos de ese que no puede resolver su vida, porque no tiene el equipamiento humano y material para hacerlo.

No olvidemos el refrán que dice “es más feliz quién da que quién recibe” porque el que puede dar tiene la posibilidad de compartir, posibilidad que al otro le está negada.

Este es el momento, el único que tenemos, el presente, porque el futuro no está todavía y no sabemos si llegará, así que no desperdiciemos el tiempo que se nos da y demos algo de lo nuestro que es mucho, siempre es mucho en relación a lo poco de aquel que espera.

Y es una buena oportunidad para honrar la Navidad que tan próxima está, pensando en que el mejor regalo que podemos hacer al Niñito Jesús es ver su rostro en aquel que se nos acerca o que sabemos tiene alguna carencia que podemos solucionar.

Ayudar es una premisa que debe estar presente en la vida de todos, para hacerla más fructífera y más digna de vivirse.