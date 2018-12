Plan Costero: presentarán propuestas de obras alternativas y participativas

En el auditorio C de la Universidad Cuenca del Plata, hoy a las 18, se llevará a cabo la presentación oficial de las propuestas alternativas y participativas al Plan Costero, que viene impulsando la Municipalidad capitalina, y que fueron trabajadas por un grupo interdisciplinario de profesionales, junto con miembros de organizaciones sociales, vecinos y concejales de la ciudad. Desde el colectivo “Costanera, Patrimonio de los Correntinos” manifestaron que las iniciativas apuntan a no privilegiar los emprendimientos inmobiliarios privados por encima de los espacios públicos, así como también la necesidad de respetar las alturas establecidas por las normativas municipales en la zona ribereña para no generar impacto negativo en el medioambiente ni obstaculizar la visual hacia el río Paraná.

Para los miembros del colectivo interdisciplinario se trata de abrir públicamente el debate acerca de la costanera del futuro y darle prioridad a los proyectos decididos por los vecinos de las distintas comunidades interesadas en participar sobre un Plan Costero inclusivo e integral.

“La presentación será la culminación de los cinco talleres participativos que se hicieron anteriormente y por donde pasaron unas 500 personas entre profesionales, ciudadanos y referentes de organizaciones locales que fueron proponiendo ideas para un plan costero inclusivo e integral. En la oportunidad se mostrarán las iniciativas plasmadas en maquetas digitales, planos e imágenes con un concepto participativo para toda la ciudadanía interesada y para quienes participaron en el proceso”, explicó en diálogo con El Litoral el concejal capitalino miembro del colectivo “Costanera, Patrimonio de los Correntinos”, Germán Braillard Poccard.

La presentación reunirá las propuestas planteadas por los vecinos y profesionales en los talleres participativos que se llevaron a cabo anteriormente y que serán alternativas al Plan Costero, que viene siendo impulsado por la Municipalidad capitalina. “Se trata de una visión integral del desarrollo de la costanera, con políticas participativas y con propuestas que plantearán que las iniciativas privadas sean por concesiones y no de manera definitiva, porque no queremos que haya vecinos privilegiados que vivan en construcciones ubicadas en zonas patrimoniales, sino que esos espacios puedan ser aprovechados por toda la ciudadanía. También queremos que se respeten las elevaciones establecidas por normativas y se destinen los terrenos mayoritariamente a equipamientos urbanos, centros culturales y que las inversiones y participaciones privadas de densificación sean establecidos en lugares muy puntuales”, explicó el edil.

El encuentro de hoy también servirá como una instancia de validación para las propuestas vecinales participativas trabajadas en los talleres y a su vez para terminar de definir los últimos detalles respecto a las presentaciones que realizarán públicamente en el futuro. No descartan presentar la propuesta en los concursos de proyectos que se vienen trabajando a nivel nacional.

Vale recordar que semanas atrás el Gobierno de la Nación autorizó mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, la venta de los terrenos del ex barrio militar (ubicado entre las calles Yrigoyen y Padre Borgatti) que serán destinados a emprendimientos inmobiliarios privados enmarcados en el Plan Costero municipal.