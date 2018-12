Confirman condena por homicidio

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal no hizo lugar al recurso interpuesto por la defensora oficial del imputado Alexis Ezequiel Cardozo y, en consecuencia, confirmó la condena por el homicidio del anciano Leónidas Aspilcueta Motta, ocurrido en San Luis del Palmar.

El hecho se cometió el 16 de febrero de 2016 cuando, entre las 15.40 y las 17.50, Leónidas Aspilcueta Motta -quien presumiblemente se hallaba sentado en la vereda de su domicilio de la localidad de San Luis del Palmar- fue sorprendido por sujetos desconocidos que lo golpearon en la cabeza y en los antebrazos con un trozo de madera y un ladrillo. Luego ingresaron a la finca y le sustrajeron del interior dos armas (una escopeta calibre 16 con municiones y un rifle de aire comprimido que luego lo dejaron oculto en un monte), para ofertarlos posteriormente a vecinos del pueblo el mismo día del hecho, horas más tarde.

El Juzgado de Instrucción Nº 4, a cargo del doctor Leandro Maciel, demostró que los imputados Juan José López y Alexis E. Cardozo fueron quienes provocaron las graves lesiones y que tenían planeado acabar con la vida de Aspilcueta Motta a fin de arrebatarle los bienes que poseía en su domicilio, y ofrecieron a la venta, horas después, las armas robadas el mismo día del crimen.

El magistrado dictó el procesamiento de López y de Cardozo por hallarlos prima facie autores penalmente responsables del delito de “homicidio criminis causa” (art. 80 inc. 7º y 45 del CP). Ordenó la prisión preventiva (art. 308 CPP) del primero (que no se hizo efectiva por habérsele concedido la excarcelación por resolución Nº 600 de fecha 28 de junio de 2017) y en el caso de Cardozo no dispuso la misma medida de prisión preventiva por la edad que éste tenía al momento del hecho.

Finalmente, el juez recaratuló la causa como “López, Juan José (a) “López” y Cardozo, Alexis Ezequiel (a) “Pitu” p/ supuesto homicidio criminis causa, en San Luis del Palmar (Ctes.)” y comunicó al Juzgado de Menores Nº 2 lo resuelto respecto al menor de edad.

Los integrantes de la Cámara, instancia en la que se apeló la decisión del Juzgado de Instrucción Nº 4 por parte de la defensa del menor, dictaminaron que los imputados actuaron con decisión de participar en un plan común, dirigiendo sus actos a un fin determinado y ejecutando el hecho ilícito que se les enrostra mediante una división o distribución de trabajos.

“El elemento subjetivo de la coautoría radica en la existencia de este acuerdo basado en la distribución de roles entre quienes tomaron parte en la ejecución del hecho y el aspecto objetivo de este grado de participación es la ejecución de esa decisión mediante división del trabajo.

La calificación de la conducta atribuida a los imputados como coautores del delito de homicidio criminis causae es entonces correcta, toda vez que se tuvo por probado el acuerdo entre los partícipes, la división de tareas y la esencialidad del aporte prestado por los mismos”.