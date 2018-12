Creen que Boudou se puede fugar

El director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, confirmó que fue presentado un escrito en contra de la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, al considerar que “existe tanto riesgo de fuga como de entorpecer la investigación”.

“Ya apelamos la excarcelación. Ayer presentamos el escrito porque consideramos que existen los dos presupuestos que se tienen en cuenta en la prisión preventiva, que son la posibilidad de fuga y el entorpecimiento de la investigación”, sostuvo Federici en radio La Red.

Luego de que el Tribunal Oral Nº 4 decidió la excarcelación del ex funcionario, Federici evaluó que “existe una condena clara e histórica porque se trata de un hecho de corrupción cometido por un ex vicepresidente”.

“Entendemos que cuando una condena avizora la posibilidad de que una persona pase un tiempo tras las rejas, es hasta diría humano, que exista la posibilidad de fuga”, explicó el director de la UFI, quien añadió que en el caso de Boudou es “alguien que tiene medios y aliados que podrían facilitar ese hecho”.

“También tiene antecedentes de haber entorpecido la investigación”, resaltó.