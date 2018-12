Colombi reclama "más y mejor consideración" de Cambiemos con la UCR

“Indudablemente, la cuestión de la relación del radicalismo como parte de la alianza Cambiemos creo que tendría que ser diferente, tendríamos que tener más y mejor consideración por parte del Gobierno; eso hay que corregirlo, y eso tal vez sea también por defecto nuestro”, dijo a Télam.

El ex gobernador de Corrientes aclaró que se trata de una “cuestión interna que solo nos interesa a nosotros”

"El Gobierno, con errores y aciertos, hoy posiciona al país en un camino diferente”, remarcó.

Sostuvo que se trata de “errores propios cometidos desde el punto de vista económico, no de lo social” y destacó que “factores externos también han incidido” en el actual contexto nacional.

“Todo lo que hemos vivido con el G20 está posicionando al país a nivel mundial: la apertura de la exportación de carne a Estados Unidos, el aumento de la exportación de yerba en casi el 45%, las economías regionales, demuestran que hay sectores que están avanzando, sin desconocer que hay otros que están en crisis”, apuntó Colombi.

El Gobierno "debería tener una atención especial a ciertas economías regionales en crisis”, como el caso del sector textil, señaló.

“Todo indica que 2019 va a ser mejor que este año; se va a controlar un poco más la inflación; ya las tarifas, como el combustible y servicios públicos, están llegando a su límite, por lo que no creo que haya mayores aumentos, y tal vez tenga que asumir una mayor presencia el Estado en ese sentido”, apuntó.

Colombi consideró que el sector empresarial "tiene que tener la decisión de ser más argentino y acompañar a un Gobierno que indudablemente ha privilegiado el respeto y la vigencia de las instituciones".

"Falta mayor acompañamiento del empresariado argentino”, puntualizó.