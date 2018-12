Aumentó la población ocupada con secundaria completa en la región

En un año aumentó casi un dígito el porcentaje de la población ocupada con secundaria completa. Sin embargo, casi un tercio de los trabajadores no terminó el nivel de instrucción básica en el Nordeste.

En el segundo trimestre de 2017, 33,4 por ciento de la población ocupada del NEA terminó la secundaria. En igual periodo pero de 2018, esa cifra ascendió al 34,2 por ciento, según el último informe mensual que publicó el Indec.

Sin embargo, más del 28 por ciento de los trabajadores no finalizó su instrucción básica. Es decir, no completó la primaria, sólo alcanzó este nivel o no culminó la secundaria.

El 38,2 por ciento de los varones que trabajan terminó la secundaria en la región. Esto, en relación con el año anterior, representa un aumento de 1,4 puntos.

Entre las mujeres, en tanto, no alcanza el dígito. En el segundo trimestre de 2017, el 28,8 por ciento había culminado su educación media, mientras que en igual periodo pero de 2018, el 29,1 por ciento.

Un dato llamativo, es que en el NEA el 25 por ciento de la población ocupada tiene estudios universitarios y/o terciarios completos. Entre los varones la cifra es de 19,6 por ciento. Entre las trabajadoras, del 33,3 por ciento. Es decir, existe una mayor posibilidad de incorporación al mercado laboral para las mujeres, en relación con su nivel educativo.

A nivel país, también se registró un leve incremento de la población ocupada con secundaria completa. En el segundo trimestre de 2017 alcanzaba al 27,6 por ciento. En igual periodo pero de 2018, al 28 por ciento.

Cabe señalar que para el Indec, la población ocupada es el “conjunto de personas que tienen por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica). El criterio de una hora trabajada, además de preservar la comparabilidad con otros países, permite captar las múltiples ocupaciones informales y/o de baja intensidad que realiza la población”.

En cuanto a la población desocupada se “refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. Corresponde a la desocupación abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación”, según el Indec.