Boca Unidos despide el año en su visita a Gimnasia y Tiro de Salta

Boca Unidos cerrará esta tarde en Salta una primera parte espectacular en el Torneo Federal A 2018/19, visitando a Gimnasia y Tiro.

El partido, correspondiente a la decimoséptima fecha de la zona 4, se jugará desde las 17.30 en el estadio Gigante del Norte, y será dirigido por el chaqueño Guillermo González.

Clasificado a la segunda fase hace cuatro fechas, y con el primer puesto asegurado de su grupo desde hace tres jornadas, el equipo correntino buscará ponerle el moño en Salta a un comienzo de certamen excepcional.

La gran campaña del equipo de la ribera le permite al técnico Carlos Mayor, darle descanso de antemano a varios titulares, recuperar lesionados, “limpiar” tarjetas amarillas, y por sobre todas las cosas, darle minutos a los juveniles del plantel.

Todo eso lo puso a prueba el DT el miércoles frente a San Martín de Formosa, y los resultados fueron más que satisfactorios. Apuntalados por sólo cuatro mayores, los pibes que llegan de las inferiores no desentonaron, y golear 3 a 0 al rival de turno para continuar engrosando las estadísticas. Para visitar hoy a Gimnasia y Tiro la formación es todo un misterio, ya que Mayor no dio pistas en ninguna de las prácticas acerca de los once que hoy ingresarán de movida.

Lo único cierto es que Boca Unidos deberá realizar, al menos, dos modificaciones obligadas respecto al equipo que viene de vencer entre semana a San Martín, ya que Oscar Carniello y Martín Fabro recibieron la quinta amonestación y se encuentran suspendidos.

Por contrapartida, volvieron a integrar la delegación que viajó el viernes a la noche a tierras salteñas, Rolando Ricardone, Gustavo Mbombaj, Martín Ojeda y Cristian Núñez. Estos dos últimos, luego de cumplir con la fecha de suspensión por llegar al límite de tarjetas amarillas.

Existen dos posibilidades. Que el técnico busque seguir dándoles minutos de fútbol a los pibes. En ese caso, mantendría a los que jugaron el miércoles y haría las dos variantes obligadas.

La otra es que retornen los cuatro nombrados, teniendo en cuenta que vienen descansados y limpiaron tarjetas. Recién minutos antes de que ingresen a la cancha se verá.