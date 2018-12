Boleto y Tarifaria 2019 podrían tratarse juntos en sesión especial

El Concejo Deliberante aún no tiene fecha de tratamiento del aumento del boleto y de la Tarifaria 2019, pero no se descarta que avancen en la segunda quincena de diciembre, con un tratamiento conjunto en sesión especial. Los ediles realizarán un informe, teniendo en cuenta las demandas de los vecinos en las respectivas audiencias públicas.

Luego de lograr un avance con la aprobación del Presupuesto 2019 y un traspié en el freno de un pedido de empréstito por $350 millones, el Ejecutivo ahora espera la evaluación de dos expedientes de impacto económico y social: el aumento del boleto y la Tarifaria para el ejercicio del próximo año. El viernes hubo una audiencia pública en el recinto de sesiones. Se presentaron 16 vecinos para exponer su preocupación sobre el transporte público de pasajeros, aún con la memoria latente de un paro de seis días de choferes autoconvocados de la empresa Ersa, la cual posee la mayoría de la concesión de los ramales del servicio.

Entonces, los vecinos señalados como puntos a atender la frecuencia, el estado de refugios, la incorporación de unidades para personas con discapacidad. Pero la preocupación casi unánime es el precio de la tarifa plana.

“Los vecinos han tomado dimensión de lo que es un monopolio”, indicó a El Litoral el concejal Germán Braillard Poccard, quien estima, según los plazos formales, deberían convocar a sesión especial el 17 de diciembre. Desde el oficialismo, en tanto, indicaron a este diario que tampoco descartan esta modalidad de tratamiento y que se incluirá en el temario el boleto y la Tarifaria.

No obstante, es potestad de la Presidencia fijar la fecha de sesión. Si bien en un principio se habló de la posibilidad de prórroga o de extraordinarias, ahora se mantiene con mayor fuerza la posibilidad de una sesión especial. Al menos que ingrese un proyecto que el Ejecutivo requiera con premura para 2019.

Hasta el viernes pasado, no obstante, aún no se fijó una fecha de convocatoria a sesión especial.

El precio de la tarifa plana es una de las ocupaciones que afrontarán los ediles en comisiones. Luego de la audiencia pública, estos se comprometieron a realizar un informe, tomando los reclamos.

Aún el Ejecutivo no se ha expedido sobre un valor estimativo. Tampoco lo ha hecho a través de los concejales del oficialismo. Sólo un atisbo, quizás, se pudo avizorar en los $15 que estableció el Municipio como costo del servicio de emergencia durante los días de paro. Igual cifra también señaló como postura el concejal del Panu “Toto” Ibáñez.

Por el momento, los ediles se han mantenido cautos a la hora se expresar un número. Los bloques por el momento coinciden con que elevar el precio del pasaje a $25 es algo más que excesivo, que también es el valor aproximado que fijaron los empresarios. Por otro lado, la comisión intersectorial del Sistema Integral de Movilidad Urbana (Simu) estableció un precio que roza los $19. Las cifras, en comparación con el precio vigente, superan el 75 por ciento de aumento.

Otro de los temas en los cuales avanzarán en el análisis es la Tarifaria 2019. Los concejales se reunieron semanas atrás con el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Corrientes, Guillermo Corrales. El pasado martes, en tanto, tres personas expusieron frente en la audiencia pública.

La Tarifaria representará un incremento anual promedio del 40 por ciento. Sin embargo, algunos servicios, como el alumbrado público, tendrán una tasa mayor al 82 por ciento.

Según un análisis comparativo entre la Tarifaria 2018 y el proyecto que realizó el concejal Ataliva Laprovitta, existe un aumento “desmedido en los valores del impuesto inmobiliario”. Este año, en la zona 1 y 2, esto es el centro de la ciudad, el mínimo anual es de $546. A partir de 2019 se mensualizan y pasarán a costar $130 , lo que equivale a $1.560 anuales. La variación es del 185 por ciento.

En las zonas 3 y 4, en tanto, el impuesto mínimo anual vigente es de $546. Ahora, se prevé cobrar $100 por mes, lo que representaría un aumento anual de 120 por ciento, ya que se estiman $1.200 por año.

En las zonas 5, 6 y 7, donde se ubican los barrios de mayor vulnerabilidad socioeconómica, el mínimo anual del impuesto inmobiliario actual se fijó en $450 anuales. Ahora, mensualizado será de $70. Lo cual equivale a $840 por año, es decir, un aumento anual de 87 por ciento.