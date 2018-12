Crucero del Norte y San Jorge de Tucumán buscarán acercarse a la cuarta plaza

Restando dos fechas para finalizar la primera fase del Torneo Federal A 2018/19, tres equipos ya consiguieron el pasaje a la segunda fase en la zona 4 del certamen: Boca Unidos, Sarmiento y Chaco For Ever.

La cuarta plaza se definirá entre Crucero del Norte y San Jorge de Tucumán, que luchan punto a punto para ingresar a uno de los octogonales.

En los partidos a jugarse hoy por la decimoséptima fecha, el “colectivero” misionero visitará a Altos Hornos Zapla, que ya está condenado a jugar la reválida.

El encuentro se jugará desde las 18 en el estadio Emilio Fabrizzi de Palpalá, Jujuy, y contará con el arbitraje de Federico Guaymas Tornero de Salta.

Por su parte, el Expreso Verde tucumano tendrá una exigente visita a Resistencia, donde deberá medirse con Sarmiento. Este partido se disputará desde las 19.45 y será dirigido por una terna santiagueña que tendrá por árbitro a Francisco Martín Costa.

En el restante encuentro de la fecha, San Martín de Formosa será local frente a For Ever. El cotejo se jugará desde las 17, y tendrá el arbitraje de Carlos Gariano.

Boca Unidos lidera las posiciones del grupo con 36 puntos, seguido por For Ever y Sarmiento con 26, San Jorge y Crucero del Norte reúnen 20 unidades. Más atrás se ubican Gimnasia y Tiro con 14, Juventud Antoniana con 13, Altos Hornos Zapla 12, cerrando San Martín con 6.

La lucha de For Ever y Sarmiento es por el Nº 2 del grupo, para contar con un partido más de local en el octogonal.