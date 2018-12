Desde las playas de Ituzaingó,Valdés lanzó la temporada de verano correntino 2018/19

En la playa Punta Norte de Ituzaingó se realizó el lanzamiento de la temporada de verano correntino 2018/19. El acto fue liderado por el gobernador Gustavo Valdés, que destacó las inversiones que se están ejecutando y las proyectadas para avanzar en el desarrollo de la actividad turística a fin de que se convierta en una industria que genere recursos constantes en la provincia.

Tal como informó este diario, minutos después de las 16, ya comenzaron a desarrollarse distintas actividades deportivas y recreativas que fueron la antesala de la inauguración oficial de la temporada estival.

Cuando el sol comenzaba lentamente a ocultarse, comenzó la presentación con la bendición de las playas, luego, se escucharon palabras alusivas tanto del ministro de Turismo, Cristian Piris, como de Valdés.

Precisamente, el Gobernador en su alocución aseveró que “desde el Estado estamos trabajando para que el turismo no sea una actividad más en un municipio. Tenemos que desarrollarlo como una industria”. En este punto, comparó que “en España tienen 50 millones de habitantes, pero también por año reciben 50 millones de turistas”.

Luego, se refirió a la inversión que la Provincia y la Nación están realizando en los Esteros. Sobre esto, subrayó que si bien Iberá es la marca insignia que poseen la Provincia y Nación, señaló que no es lo único que Corrientes tiene para ofrecer al mundo.

A modo de ejemplo, comentó la importancia de poder desarrollar la pesca con mosca. Una actividad que, según señaló, ya observó que la están implementando cabañeros de Itatí cuando reciben turistas extranjeros.

Seguidamente, señaló que son diversos los recursos que posee Corrientes para ofrecer. En relación con esto, mencionó que el lanzamiento de la temporada de verano se estaba desarrollando en esta oportunidad “en un lugar privilegiado, donde muchos me dijeron que vieron los mejores atardeceres de su vida”.

Desfile y gastronomía

Concluidas las palabras alusivas, se llevó a cabo un desfile y un DJ de Posadas (Misiones) musicalizó el anochecer ituzaingueño.

Mientras que, al cierre de esta edición, comenzaba la 1ª Feria Gastronómica “Sabores con payé”. Un evento organizado por la Provincia a través del Ministerio de Turismo, con el auspicio del Consejo Federal de Inversiones y el acompañamiento de la Municipalidad de Ituzaingó, empresas de Corrientes y la participación de varios municipios del interior.

Fue así que hubo degustación de diversos platos típicos, cervezas artesanales, vinos, también se dictaron clases de cocina, incluso, los más chicos tuvieron su espacio de recreación.

En tanto hoy, a partir de las 18, en el municipio liderado por el intendente Eduardo Burna, se realizará la segunda jornada de la feria gastronómica en la que no sólo se podrá disfrutar de distintas comidas, sino también de espectáculos musicales.