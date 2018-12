Estacioneros aguardan una señal para subir la nafta y la demanda sigue estable

La actualización trimestral del esquema de impuestos nacionales, contemplado en la reforma impositiva de la ley Nº 27.430, y que afecta desde hoy a los combustibles líquidos del país, todavía no se vio reflejada en las pizarras y los precios se mantienen sin modificaciones.

En lo que respecta a la demanda, desde las playas se informó que se mantiene estable y que un posible aumento no determina un incremento en la cantidad de combustible que se adquiere.

Durante una recorrida, por las principales estaciones de servicio de Shell; YPF y Axion se constató que los valores de los costos de los combustibles, hasta el cierre de la esta edición, no sufrieron modificaciones.

La primera estación de servicio en ser visitada se encuentra próxima al puente General Manuel Belgrano (Shell) y en la misma el litro de la nafta Súper tiene un costo de $43,99; V-Power $49,99; Fórmula Diesel $39,99 y V-Power $45,99. Mientras que en la estación ubicada en Perú e Yrigoyen el costo de la nafta Súper es de $44, 30; V- Power es de $49,75; Formula Diesel $39,99 y V-Power $46,95, evidenciando diferencias mínimas que al momento de comprar en cantidad revisten importancia, por el egreso económico que representa.

En la estación “Santa Rosa” (YPF) el costo de la nafta Súper es de $41,96; Infinia $47,81; Diesel 500 es de $36,77 e Infinia Diesel tiene un costo de $44,08, manteniéndose los mismos costos en la estación de servicio del automóvil Club.

En tanto en la estación de Axion el precio del litro Súper es de $43, 83; Premium $49,71; Diesel $37,9 y Euro Diesel $45,58.

Demanda

En cuanto a la demanda, los playeros coincidieron en que se mantuvo estable, salvo en la Estación Santa Rosa, desde donde informaron que desde el ultimo miércoles al viernes hubo mucho movimiento más del habitual.

Mientras que en cuanto a la información de actualización de precios y los conductores al momento de abonar los costos comentaron que ante cada rumor de suba, los conductores preguntan la fecha desde la cual regirá, pero no por eso llenan el tanque o compran más de lo que tenían pensado.

Se debe tener presente que en Corrientes, el valor de los combustibles en las estaciones de servicio de mayor demanda llevan aumentos de precios acumulados que van desde el 60% hasta el 76%, dependiendo del tipo de producto. Asimismo, el costo del litro de nafta premium más elevado del mercado local es de $49,99, por lo que se calcula que con la actualización de hoy el valor sobrepase los $50.