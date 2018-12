Hoteles internacionales que son récords

Son hoteles únicos. Algo más que un establecimiento en el que alojarse. Una auténtica experiencia. Con la ayuda del buscador de hoteles y apartamentos, la plataforma hotelscan.com seleccionó diez hoteles singulares repartidos todo el mundo que debido a esa singularidad constituyen un destino en sí mismos.

El más alto

Es el Gevora hotel de Dubai y mide 356 metros -uno más que el JW Marriott Marquis Hotel, también de Dubai- repartidos en 75 pisos. Sus 528 habitaciones, la mayoría de lujo, son como el propio hotel, grandes: entre los 46 y los 85 metros cuadrados. Un mayordomo atiende las necesidades de los huéspedes en cada una de las plantas y hay cinco restaurantes para satisfacer los gustos gastronómicos de los clientes.

Es un establecimiento de color dorado que rebosa lujo ya desde las puertas de acceso, que son de oro macizo. Los ascensores -hay ocho- solo tardan 38 segundos en recorrer los 75 pisos y llevar al cliente a la piscina de la azotea para disfrutar de unas vistas privilegiadas. Además, spa, gimnasios -uno de hombres y otro de mujeres- piscina cubierta… Una experiencia por todo lo alto.

El más grande

Con sus 6.198 habitaciones, el hotel más grande del mundo es el MGM Grand Hotel de Las Vegas, en EE. UU. Este impresionante número de estancias está repartido entre el edificio principal (5.044 habitaciones), las tres torres The Signature (576 suites), el Skylofts (851 lofts) y el The Mansion at MGM Grand (29 villas).

El hotel más grande del mundo alberga, además, el pabellón de conciertos y deportes MGM Grand Garden Arena y la animación corre a cargo del Cirque du Soleil. Tres restaurantes galardonados a nivel mundial como el Joel Robuchon, el asador Tom Colicchio’s Craftsteak y el Morimoto Las Vegas componen la oferta gastronómica. Pero a este establecimiento de Las Vegas le queda poco tiempo para ostentar el título de mayor hotel del mundo, pues ya están edificando en La Meca (Arabia Saudita) el hotel que se lo arrebatará: el Abraj Kudai. Sus doce torres albergarán 10.000 habitaciones, 70 restaurantes y cuatro helipuertos y tendrá la cúpula más grande del mundo.

El más pequeño (¿o los más pequeños?)

Quizá habría que decir los más pequeños, porque no está claro qué hotel es el más pequeño del mundo. Por un lado está el Hotel Central & Café de Copenhague, en el barrio de Vesterbro de la capital de Dinamarca, que solo ofrece una habitación -de 12 metros cuadrados- situada sobre el Granola café. Pero no es el establecimiento danés el que ostenta el Guinness porque la organización considera la cafetería como parte del hotel que en ese caso es más grande que el hotel Eh’haeusl, que es el que tiene el récord de hotel más pequeño del mundo. Está en Ambreng, en la región alemana de Baviera y mide 56 metros cuadrados. Su única habitación cuesta 240 euros la noche (unos 10 mil pesos), pero a cambio ofrece televisor, sofá, chimenea, bañera de hidromasaje… y el privilegio de ser el único huésped del establecimiento.

Pero tampoco hay acuerdo respecto a este récord. Hotelscan considera el hotel más pequeño del mundo a un Volkswagen Escarabajo blanco que se encuentra en Al Jaya, al sur de Amán, la capital de Jordania. Está habilitado para que puedan alojarse dos personas y el propietario ofrece desayunos y comidas típicas en una cueva cercana que es la que está habilitada también como recepción. Este singular hotel en Jordania cuesta unos 48 euros la noche (poco más de 2 mil pesos).

El más antiguo

Es el Nishiyama Onsen Keiunkan, cerca del Monte Fuji, en Japón. Abrió en el año 705 a. C. y lo ha regentado siempre la misma familia a través de 52 generaciones. Tiene 37 habitaciones y fue renovado en 1997. Además de sus 1.313 años de antigüedad este hotel en Japón tiene otro aliciente, que son las propiedades de sus aguas termales, el reclamo que atrajo a famosos samuráis hasta el establecimiento para curar sus heridas de guerra en tiempos pasados. Alojarse en una de sus habitaciones, decoradas todas ellas al tradicional estilo japonés cuesta entre 400 y 600 euros, entre 17 y 25 mil pesos.

El más caro

La habitación de hotel más cara del mundo es la Suite Imperial del Hotel Presidente Wilson, en Ginebra, cuyo precio es de unos 71.670 euros, nada más y nada menos que 3 millones de pesos. Esta suite es, en realidad, toda la planta 8 del hotel y se compone de 12 habitaciones con 12 baños de mármol llenos de productos de Hermès; una terraza circundante con vistas al Mont Blanc y al lago Leman; un salón de 230 metros cuadrados con mesa de billar, biblioteca… Y un chef, un mayordomo, un chofer y un asistente personal.

El más frío

Aunque también ofrece habitaciones con calefacción, el Ice Hotel de Jukkasjärvi, Suecia, construido con bloques de hielo, se puede considerar el hotel más frío del mundo. Sus habitaciones, que tienen una temática individual y muebles de hielo, están a una temperatura de entre -5 y -8 ºC. Incluyen camas Carpe Diem con sacos de dormir térmicos y mantas de piel de reno.

El más subterráneo

El único hotel que se encuentra totalmente bajo tierra es el Desert Cave Hotel en la ciudad (subterránea) de Coober Pedy, en medio del desierto australiano. El hotel cuenta, además de 19 habitaciones excavadas en la roca, con tiendas, cafetería, bar y otros servicios. El precio: 120 euros la noche ($5.100).

El más inclinado

Es el Hyatt Capital Gate de Abu Dabi, que se ubica entre las plantas 18 y 33 de la torre Capital Gate que tiene 165 metros de altura y una inclinación de 18 grados (cuatro veces mayor que la de la Torre de Pisa). El hotel más inclinado del mundo, de cinco estrellas, tiene 189 estancias, piscina al aire libre, piscinas de hidromasaje suspendidas, gimnasio… y un spa famoso por las vistas a la ciudad que le han valido la denominación del “spa cielo”.



El más submarino

Es una suite que inaugurará a final de año el hotel Conrad Maldives Rangali Island, en Maldivas, que va a permitir a sus huéspedes dormir bajo el agua. Hay otros hoteles que disponen de habitaciones submarinas, pero ubicadas en acuarios artificiales, mientras que esta será la primera situada realmente en aguas oceánicas.

Se denomina Muraka (coral, en idioma local) y tiene dos pisos: el superior sobre el agua y el inferior sumergido más de cinco metros. Una noche bajo el agua costará 43.000 euros.

El más estrecho

El Guinness como hotel más estrecho del mundo lo tiene el hotel Molinos, en el barrio del Realejo de Granada (concretamente en la calle Molinos, que da nombre al establecimiento). Su anchura máxima es de 5,2 metros, lo cual impide que el hotel tenga ascensor a pesar de que tiene tres plantas. Cuenta con nueve habitaciones y para optimizar el espacio utiliza el mostrador de recepción como cafetería.