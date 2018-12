La oposición busca información sobre el Plan de Desarrollo Costero

El interbloque Podemos Más presentó en la última sesión del Concejo Deliberante un pedido de informe sobre el Plan de Desarrollo Costero. Vale señalar que semanas atrás el gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano presentaron el proyecto en el Centro Cultural Kichner (CCK).

Para los concejales de la oposición no hubo mayores precisiones sobre el proyecto. Estos solicitaron al Ejecutivo, básicamente, información sobre la injerencia, si es que la tiene, de la Municipalidad en el denominado “Concurso Nacional de Ideas-Proyecto Urbano Costero-Corrientes Capital”.

De acuerdo con información oficial, el plan recibirá proyectos hasta el 20 de diciembre y, posteriormente, se iniciará una etapa de evaluación por parte de los equipos técnicos de la Nación, la Provincia y la Municipalidad de Corrientes. El llamado tiene el acompañamiento del Gobierno local y el provincial, el Plan Belgrano, la Sociedad de Arquitectos de Corrientes y otras entidades vinculadas a la temática.

Contempla intervenciones en seis unidades de gestión: Dirección Nacional de Vías Navegables, el área del Puerto, el Ex Regimiento Nº 9, la Unidad Penal Nº 1, la Dirección Nacional de Vialidad y el ex barrio Militar.