Llamativo robo en la casa de la abogada correntina acribillada en Paraguay

n robo al domicilio de la abogada correntina asesinada el pasado 12 de noviembre en Paraguay, se suma a los enigmas que deberá resolver la Justicia. La casa está en el barrio La Granja de Ponta Porã, estado de Mato Grosso del Sur, Brasil.

Se trata de Laura Casuso, reconocida por representar al narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavao y a Marcelo Pinheiro, alias ‘Piloto’, presunto jefe del Comando Vermelho. La abogada fue acribillada a balazos por dos sicarios cuando salía de una reunión masónica.

Hasta ahora la Justicia paraguaya sólo maneja hipótesis y teorías. No se avanzó en nada concreto para esclarecer el impactante hecho que causó conmoción internacional.

A esta situación se le suma ahora que desconocidos ingresaron en horas de la noche a la residencia de la extinta abogada Laura Casuso, ubicada en el barrio Gran Amambaia de la ciudad brasileña de Punta Porã.

De acuerdo con los datos aportados, los vecinos escucharon ruidos provenientes de la residencia que, en vida, era habitada por la profesional del derecho, y llamaron a la Policía, que de inmediato acudió al sitio.

Los uniformados, al ingresar a la residencia vieron que el lugar estaba totalmente desordenado.

Describieron que había ropas y enseres personales de la extinta profesional del derecho tirados en el suelo.

La Policía Civil brasileña sospecha que los desconocidos ingresaron a la casa para apoderarse de algún objeto personal de la abogada.

Cámaras

Otro dato llamativo del robo es que “el DVR, donde quedaba grabado el circuito cerrado que monitoreaba toda la residencia, no estaba dentro de la máquina. No sabemos si los desconocidos se lo llevaron o si el circuito cerrado no tenía ese objeto”, explicó el delegado regional de la Policía Civil de Ponta Porã, Clemir Vieira Júnior.

Según se informó, se levantaron huellas dactilares que podrían identificar a los presuntos autores del hecho. La policía brasileña no tenía conocimiento que la abogada Laura Casuso alquilaba una residencia en Punta Porã.

“Según los vecinos, nunca mantuvo contacto con ellos. Era una persona discreta”, informó el citado jefe policial.

Según el delegado Clemir, como la casa estaba deshabitada no saben con certeza si algún objeto que pertenecía a Casuso fue hurtado.

“Hasta el momento, caratulamos el hecho como violación de domicilio”, dijo.

La violenta muerte de la abogada sigue siendo todo un misterio para la Policía.

A pesar de las averiguaciones, hasta el momento nada se sabe de los presuntos autores del crimen así como de quienes irrumpieron ahora en el domicilio.

No descartan que ambos hechos guarden relación.

Datos

En relación con el robo se presume que fueron aproximadamente 10 personas desconocidas las que ingresaron a la casa.

El delegado regional de la Policía Civil mencionó por su lado a otros medios de prensa que están llevando adelante las investigaciones, pero que todavía no cuentan con datos confirmados. No saben quiénes fueron los responsables, ni por qué motivo ingresaron.

“La Segunda Delegación de la Policía local compareció y constató una casa a la que ingresaron varias personas, y no encontraron a nadie adentro. A través de los levantamientos realizados se identificó que era ocupada por una abogada que fue asesinada en Pedro Juan Caballero”, manifestó.

Realizaron procedimientos de peritaje, de los que todavía no tienen resultados. Vieira Júnior dijo que, hasta el momento, no compareció ante las autoridades policiales ningún encargado o familiar. En tanto, señaló que están a disposición para cooperar con las autoridades paraguayas.

Vecinos alertados por el sonido de la alarma de la casa fueron quienes reportaron a la Policía Militar que varias personas ingresaron a la vivienda.

Crimen

Laura Casuso fue asesinada el pasado 12 de noviembre en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, a la salida de una reunión de mujeres de un templo masónico. Recibió 10 impactos de bala y no llevaba puesto chaleco antibalas, como se manejó en principio.

Hasta el momento, siguen buscando el celular de la abogada, que sería un elemento clave para la investigación sobre su muerte. Esto determinaría si la profesional recibió alguna amenaza o no.

Olga Raquel Celeste Giménez, quien asistió a la misma reunión que Casuso antes de ser acribillada, se encuentra en la mira del Ministerio Público pues se habría apropiado del teléfono móvil. Pero, la mujer dijo a la Policía que volvió a dejar el aparato en el suelo, cerca del cuerpo de Casuso.