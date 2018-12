Oración y vida

Por José Ceschi

¡Buen día! Quisiera citar hoy un antiguo obispo y doctor de la Iglesia, San Juan Crisóstomo (349-407), que no por nada fue apodado Crisóstomo, es decir boca de oro, debido a su capacidad oratorio.

En una de sus homilías dice que “no hay nada mejor que la oración y coloquio con Dios, ya que por ella nos ponemos en contacto inmediato con él y, del mismo modo que nuestros ojos corporales son iluminados al recibir la luz, así también nuestro espíritu, al fijar su atención en Dios, es iluminado con su luz inefable”. Agrega: “Me refiero, claro está, a aquella oración que no se hace por rutina, sino de corazón, que no queda circunscrita a unos determinados momentos, sino que se prolonga sin cesar día y noche. Conviene, en efecto, que la atención demuestra ente no se limite a concentrarse en Dios de modo repentino, en el momento en que nos decidimos a orar, sino que hay que procurar también que cuando está ocupada en otros menesteres, como elucidado de los pobres o las obras útiles de beneficencia u otros cuidados cualesquiera, no prescinda del deseo y el recuerdo de Dios, de modo que nuestras obras, como condimentadas con la sal del amor de Dios, se conviertan en un manjar suavísimo para el Señor de todas las cosas. Y también nosotros podremos gozar, en todo momento de nuestra vida, de las ventajas de que ahí resultan, si dedicamos mucho tiempo al Señor. La oración es la luz del alma, verdadero conocimiento de Dios, mediadora entre Dios y los hombres. Por ella nuestro espíritu, elevado hasta el cielo, abraza a Dios con abrazos inefables, deseando leche divina, como un niño que, llorando, llama a su madre, pro ella nuestro espíritu espera el cumplimiento de sus propios anhelos y recibe unos bienes que superan todo lo natural y visible. La oración viene a ser una venerable mensajera nuestra ante Dios, alegra nuestro espíritu, aquieta nuestro ánimo. Me refiero, en efecto, a aquella oración que no consiste en palabras, sino más bien en el deseo de Dios, en una piedad inefable, que no procede de los hombres sino de la gracia divina…”

¡Hasta mañana!