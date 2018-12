Pequeños productores del Chaco y un gran evento en Presidencia de la Plaza

Con gran éxito se realizó la semana pasada el primer remate ganadero chaqueño para pequeños y medianos productores. En la jornada del miércoles pasado, en la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza, se superaron las expectativas de los organizadores, con alrededor de 700 cabezas que salieron a venta, las que obtuvieron precios superiores a los que suelen darse habitualmente en localidades del interior.

“Esto ha sido una fiesta, tanto para los productores que aportaron sus animales, como para las familias que participaron del remate y también para los organizadores del evento, porque esto renueva las ganas de repetir este tipo de actividades el año que viene”, sostuvo el subsecretario de Ganadería Sebastián Bravo.

Pequeños y medianos productores de Presidencia de la Plaza, Machagai, Colonias Unidas y parajes cercanos, fueron los que aportaron los 667 animales que salieron a remate, el cual estuvo a cargo de profesionales de la Sociedad Rural de aquella localidad, mientras que en la organización del mismo trabajaron articuladamente técnicos de la Subsecretaría de Ganadería y del Prodaf, con sus pares del municipio local y el Inta.

“Estamos muy satisfechos por el saldo que nos dejó este remate. Por un lado tenemos que destacar la activa participación de los productores, que respondieron a la convocatoria, tanto por el aporte que hicieron con sus animales que fueron rematados, como por la presencia de ellos acompañados por sus familias, haciendo que esto se transforme en una verdadera fiesta productiva”, señaló Bravo.

El funcionario, al dirigirse a los presentes en representación del Ministerio de Producción, agradeció la presencia de los productores y recordó que es la primera vez que se llegaba a esta localidad con la propuesta “Remates Ganaderos Chaqueños”. Señaló que a lo largo del año se realizaron cuatro remates, sumándose ahora el quinto en Presidencia de la Plaza y el sexto en General Pinedo.

Cabe recordar que una de las condiciones establecidas por este programa que impulsa el Ministerio de Producción es que los productores que quieran llevar sus animales a remate no tengan más de 250 vientres, según actas de vacunación contra la fiebre aftosa y estén al día con los impuestos nacionales y provinciales.

“Acá los beneficios los obtiene el productor, porque está exento del pago del flete por la hacienda que llevó al remate, sumado al derecho de pista y el porcentaje del consignatario, costos que son absorbidos por el Ministerio de Producción”, indicó el subsecretario.

Bravo remarcó que “para el año que viene y esto es algo que ya lo había anticipado el ministro Marcelo Repetto, vamos a sumar nuevas localidades, ampliando la cantidad de remates, para que esta herramienta que disponemos alcance a mayor cantidad de productores”.

El funcionario comentó que “en este trabajo no estamos solos, porque desde la Subsecretaría de Ganadería, con el equipo técnico de la Dirección de Producción Animal, trabajamos articuladamente con los municipios y las entidades ruralistas, comenzando con la tarea de convocar a los productores, pequeños y medianos, que tengan interés en aportar sus animales a remate y a partir de allí comenzar con la logística, donde se contempla, entre otras cosas, el transporte y la revisión sanitaria de los rodeos”.

El subsecretario destacó que “el productor que participa de estos remates ganaderos chaqueños sale favorecido, no sólo por los beneficios establecidos, sino también por los precios que obtiene con la venta de sus animales, que se ubican muy por encima de lo que se paga hoy en las zonas alejadas de los centros urbanos”.

Capacitación

Previo al remate, se realizó una exposición sobre “Costos”, que estuvo a cargo del licenciado en Administración Rural Marcos Valussi.