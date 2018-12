Perucho Cassani ratificado como líder: “Miles de correntinos eligen a ELI como el camino a

“Demostramos lealtad en ECO+Cambiemos”

Con respecto a la sociedad que integran, varios referentes estuvieron presentes, como el intendente Eduardo Tassano, el ministro de Industria Raúl Schiavi, el referente del PRO Carlos Hernández, el intendente de Itatí José Germán Fernández, entre otros,

Cassani indicó: “Sin caer en odiosa vanidad, objetivamente, en el marco de la alianza ECO+Cambiemos, demostramos lealtad, cooperación y constante aporte a su expansión y eso está demostrado en la prolífica labor de cada uno de los legisladores provinciales y comunales, intendentes, miembros de gabinetes provinciales y comunales. Somos simples trabajadores, organizados y entusiasmados en un proyecto que tiene como eje el desarrollo de la provincia y de cada correntino”.

Ratificando el compromiso en ECO+Cambiemos, señaló: “Creemos firmemente que le estamos dando soluciones concretas a la provincia de Corrientes desde hace bastante tiempo”.

“Somos un partido serio, confiable, creíble, que tiene la posibilidad de discutir con los distintos integrantes de la alianza distintos aspectos, pero lo hacemos desde el sentido de pertenencia. De tratar de aportar nuestra visión que, a veces, puede ser coincidente con la del Gobierno y, otras, no. Lo hacemos en las comunas, en los concejos deliberantes, en el Gobierno provincial. Pero tengan la seguridad de que de acá no nos movemos”, enfatizó para concluir: “Nunca jamás, como presidente de un partido político, me voy a sentar en una mesa de negociación política, en el armado de la alianza, si ELI no tiene tales lugares, nos vamos de la alianza. Porque nuestro compromiso es con la gente”, afirmó, recibiendo aplausos de todos.