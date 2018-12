Primer cruce semifinal entre Bañado Norte y Victoria

Otra interesante jornada vivirá hoy el fútbol de salón en la ciudad de Corrientes, dado que se pondrá en marcha la semifinal entre Bañado Norte y Victoria en la Primera A, y la misma instancia se disputará en las categorías de ascenso. Por su parte, también el campeonato Oficial femenino comenzará a buscar a sus dos equipos finalistas. Toda la jornada se vivirá en cancha de Hércules.

El encuentro de ida por una de las semifinales en la Primera A entre Bañado Norte, que eliminó en cuartos de final a Fénix, y Victoria, que dejó en el camino a Nacional, se disputará esta noche.

La otra llave semifinal, comenzó el pasado miércoles cuando empataron 0 a 0 Oriana y Pingüinos. Este cotejo se adelantó por la participación del equipo de La Banda en el torneo División de Honor que se jugará en Misiones.

Además, hoy se pondrán en marcha las semifinales en las dos categorías de ascenso. Los equipos que ganen los octogonales tanto en la Primera B como en la Primera C, obtendrán el derecho a jugar un Promocional en la búsqueda de subir de disivional.

Mientras que por el Oficial femenino se producirán los choques de ida correspondientes a las semifinales. En este caso los equipo clasificados llegan directamente desde la fase de grupos.

El detalle de partidos

es el siguiente:

13.15 (Primera C) Deportivo Sur vs. Juan de Vera.

14.30 (Femenino) Huracán vs. Barrio San Martín.

15.30 (Femenino) Pingüinos vs. Jaguareté A.

16.30 (Primera C) Olimpo vs. Lunes Culturales.

17.30 (Primera B) Don Ocho vs. Nordeste.

18.30 (Primera B) Talleres vs. San Benito.

21.00 (Primera B) Bañado Norte vs. Victoria.