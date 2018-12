Recepciones: no se registran problemas con consumo de alcohol, pero se suman más fiestas

Ante la seguidilla de las fiestas de egresados secundarios, entre recepciones y cenas, desde la subsecretaría de Contralor Ambiental de la Comuna informaron que no se registraron dentro de los predios inconvenientes en cuanto al consumo o expendio de alcohol. Además comentaron que hasta el momento son tres lugares los que cuentan con autorización para la realización de este tipo de eventos.

Dado el inicio de las recepciones de egresados secundarios 2018 que se inició el viernes con el Colegio Pío XI, y siguió anoche con el Instituto Roubineau, para luego hoy hacer lo propio el Instituto Misericordia y San Benito, todos en el Club Boca Unidos, El Litoral consultó a la subsecretaria de Contralor Ambiental de la Comuna, Mónica Miranda, sobre las otras firmas que también tienen a su cargo este tipo de festejos y dijo que “tenemos autorizadas fiestas en el Tennis Club y en Rincón Alegre ubicado sobre la Ruta 12 a cargo de otras empresas diferentes a la que realiza los eventos en el Club Boca Unidos”.

“En el salón Rincón Alegre se realizaron algunas cenas de egresados y ahora toca el turno de las recepciones de esos mismos colegios, mientras que en el Tennis Club, hay dos recepciones que se realizarán a mediados de diciembre”.

En cuanto a las inspecciones que vienen realizando en las cenas y ahora en el nuevo ciclo de recepciones que se inició el viernes dijo que “hasta el momento no he recibido notificaciones sobre consumo y venta de alcohol en los predios, pero hemos detectado un comercio que vende bebidas alcohólicas luego del horario permitido, gracias a los controles, dado la consulta que se realizó a unos jóvenes que llegaban a una de las fiestas y evidenciaba el consumo de alcohol”.

En tanto cabe recordar que desde la Comuna se encuentran realizando inspecciones a los locales próximos a las zonas donde se llevan a cabo las fiestas de los egresados secundarios.

Mientras que desde la Secretaría de Movilidad Urbana se encuentran llevando a cabo operativos en las zonas próximas, los cuales implican además el control de alcoholemia a fin de evitar accidentes de tránsito.

Cronograma

De acuerdo a una de las firmas, los festejos en Boca Unidos implica que el viernes próximo 7 de diciembre se llevará a cabo la recepción del Colegio San José, el sábado 8 de diciembre será el turno del Colegio Secundario Manuel Belgrano, el domingo 9 de diciembre, el Colegio Santa Ana, Santa Teresita; Instituto Saint Martin y Río Paraná. Y ante la cantidad de instituciones que celebran en el Club Boca Unidos, el cronograma continúa el martes 11 de diciembre con el Colegio Carmen Molina de Llano, Bernardino Rivadavia; Uocra; Francisco Soler. El miércoles 12 de diciembre le tocará al colegio Normal Manuel Estrada; el jueves 13 de diciembre al colegio Informático Juan de Vera, el viernes 14 de diciembre Colegio Nacional General San Martín; el 15 de diciembre a la Escuela Normal Juan Pujol; y el domingo 16 de diciembre a la Escuela Técnica Juana Manso; Guido Luchelli, Cautivas Correntinas y Eliseo Popolizio.