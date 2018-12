Regatas Resistencia se quedó con el Seven Oficial de la Urne 2018

El Seven Oficial de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) 2018 quedó en poder de Regatas Resistencia, que venció en la final de la Copa de Oro a Curne por 24 a 5. El certamen, en la modalidad de siete jugadores, se disputó ayer en las instalaciones de San Patricio, entidad que coronó a su representativo en el certamen femenino.

La última competencia oficial de la Urne tuvo un nivel regular dado que los equipos participantes se presentaron con planteles donde combinaron algunos jugadores de Primera, otros de Intermedia y muchos Juvenilles.

La consagración del Remero fue merecida. En la final, luego de un primer tiempo equilibrado, donde ya ganaba 7 a 5, marcó claras diferencias para vencer por una ventaja de 19 puntos frente a un rival que pagó caro la amonestación de un jugador.

En la semifinal, Regatas Resistencia eliminó a Taragüy 22 a 7, mientras que Curne hizo lo propio con San Patricio por 40 a 5.

En la zona de grupos, el flamante campeón le ganó a Pay Ubre 29 a 0 y a San Patricio Desarrollo 40 a 0. Mientras que en cuartos de final superó a Taragüy B 17 a 7. Los otros resultados en el primer cruce eliminatorio fueron: Taragüy 7 – San Patricio Desarrollo 0, Aranduroga 7 – San Patricio 17 y Curne 31 – Cotton de Villa Angela 14.

El plantel campeón, conducido técnicamente por Juan Pablo Ojeda, estuvo integrado por Carlos Dansey, Sebastián Ojeda, Sergio Sandoval, Ramiro Zaracho, Angel González Gialdroni, Ricardo Bojanich, Guido Sacchi, Facundo Allevi, Franco Mansilla, Diego Miño, Fernando Merello y Rodrigo Ojeda.

Por otra parte, el clásico correntino sirvió para definir la Copa de Plata en el Seven Oficial. El triunfo correspondió a Taragüy frente a Aranduroga 21 a 17 con un try convertido en la última acción de juego. Al finalizar el primer tiempo, el equipo Cebra se imponía 12 a 7.

Mientras que la Copa de Bronce fue para el elenco mercedeño de Pay Ubre.

Por primera vez en el ámbito de la Urne, también se desarrolló un Seven Oficial femenino, logrando el título las chicas de San Patricio. En esta competencia también participaron Chaco RC y Uncaus de Sáenz Peña. Además, la selección femenina de Nordeste jugó un amistoso frente a un combinado Invitación 7 como parte de su preparación de cara al Seven de la República que el próximo fin de semana se jugará en Paraná.