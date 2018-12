Municipios abonan plus y aguinaldo a sus trabajadores

Varios municipios abonarán entre hoy y mañana aguinaldo o adicionales para paliar la situación económica y afrontar los gastos para la fiesta de Navidad.

En este sentido, la Municipalidad de Goya abonará hoy el aguinaldo a la totalidad de empleados de planta permanente y contratados, concejales y funcionarios. Además, entregarán bolsones navideños.

En Bella Vista, el intendente anunció que “decidimos el pago de un plus navideño en un primer tramo de $1.000 con el segundo SAC (Sueldo Anual Complementario 2018) y otros $2.000 con el sueldo del mes de diciembre”.

En Santa Lucía, hoy los empleados contratados y de planta permanente percibirán el aguinaldo y un plus, y anticiparon que el próximo 28 abonarán el sueldo de diciembre.

En el caso de Monte Caseros, el cronograma de pagos de aguinaldo, plus y haberes de empleados de planta y contratados se efectivizará entre mañana y el 18 de enero de 2019.

En Mercedes, se pagará hoy el plus navideño de $2.500 a los planes sociales y el aguinaldo y plus a los contratados y de planta permanente.

En Ituzaingó, mañana, el personal jornalizado cobrará por ventanilla del Municipio el medio aguinaldo y plus navideño de $1.500; y el personal bancarizado lo hará en los cajeros automáticos por iguales conceptos. Además, entregarán canastas navideñas a todo el personal.

En tanto que el viernes 28 se pagará el sueldo de diciembre y a mediados de enero se completará el plus navideño por otro monto de $1.500.