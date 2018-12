Angustia, tristeza y desazón de los puesteros del Mercado Municipal arrasado por el fuego

En la madrugada de ayer un voraz incendio arrasó por completo con más de 80 locales comerciales ubicados en el paseo de compras del Mercado Municipal, situado sobre la calle Lisandro Segovia (continuación de Mendoza) entre Ex Vía y Lavalle, dejando a más de un centenar de familias sin su principal fuente laboral. Los comerciantes manifestaron su profunda tristeza, angustia y desazón por el siniestro ígneo que no sólo destruyó sus puestos, sino también toda la mercadería adquirida para poder vender en Navidad y Año Nuevo, fechas de mayor actividad comercial del año, y así intentar un repunte en las alicaídas ventas de un 2018 al que calificaron de “muy difícil” debido al poco movimiento registrado por la crisis económica nacional.

Los comerciantes afectados, que indirectamente son unas 600 personas contabilizando a sus familias, aguardan algún tipo de asistencia oficial por parte del Estado para reactivar inmediatamente su actividad teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas de fin de año. Al respecto, desde la Municipalidad plantearon la posibilidad de instalar carpas sobre Ex Vía y en los espacios verdes linderos ubicados en las inmediaciones del mercado hasta tanto se reconstruya el edificio afectado que sufrió graves daños estructurales y cuyo acceso se encuentra inhabilitado.

Los puesteros no descartan cualquier hipótesis con respecto al incendio y se diferenciaron del episodio que afectó en abril al mercado ubicado en la rotonda de la Virgen de Itatí.

Angustia entre las ruinas

El incendio que consumió completamente a los más de 80 locales comerciales sorprendió a la comunidad capitalina pasadas las 4 de ayer y se requirieron unas siete dotaciones de bomberos que, tras dos horas de intensas maniobras y trabajos, lograron apagar el fuego voraz que no sólo destruyó por completo la mercadería y los puestos sino también pulverizó la esperanza de los comerciantes de poder remontar, en vísperas de las fiestas, las alicaídas ventas del año por la crisis. Entre los hierros retorcidos por las altas temperaturas y mediante el haz de luz que ingresaba por el cielorraso destrozado del paseo, podían verse los restos de la mercadería adquirida días atrás por los puesteros y que se calcinaron en pocos minutos.

En la tarde de ayer, se podía ver a los comerciantes afectados dispersos en la zona del siniestro. algunos sentados en silletas y otros en el césped del espacio verde ubicado en el perímetro del mercado. Ellos esperaban algún tipo de explicación o anuncio que les asegurara poder reactivar su actividad antes de Navidad. “Todos los días me levanto a las 6 para venir a trabajar, pero hoy (por ayer) me despertó una llamada de mi hermano avisándome que el mercado se prendió fuego y vine corriendo a ver, pero ya no quedaba nada. Me desplomé y no pude parar de llorar. Esta semana había llenado mi local con mercadería para vender en las fiestas, pero ahora prácticamente me quedé en la calle”, expresó entre lágrimas Graciela, una comerciante que se encontraba angustiada en el paseo lindero que era acompañada y contenida por su joven hija y sus compañeras.

Relatos conmovedores de tristeza y angustia similares a los de Graciela se multiplicaban en las inmediaciones del Mercado Municipal. “Tratamos de contenernos y darnos fuerzas entre nosotros. Es muy difícil porque todos debemos comenzar de cero, sin lugar ni mercadería y encima con la cercanía de las fiestas, que es nuestra temporada de mejores ventas”, explicó Carlos, que tenía su local de venta de ropas desde 2001, cuando los comerciantes fueron trasladados desde la esquina de la peatonal Junín y calle La Rioja al predio que se incendió ayer.

La desazón se reflejaba en los rostros y las palabras de los puesteros, quienes señalaron que la mayoría de los locales estaban llenos de mercadería a la espera de la temporada de ventas de la Navidad y el Año Nuevo. “La mayoría de los locales estaban completamente repletos de nuevos artículos que iban a ser vendidos en las fiestas, y ahora no queda absolutamente nada. Perdimos todo y no sabemos cómo vamos a hacer para reactivar la actividad y darles de comer a nuestras familias”, señaló Norma, quien además de ser comerciante y delegada del mercado, es el sostén económico de su familia gracias al puesto que tenía en el lugar.

“La mayoría de los comerciantes están endeudados porque trajeron mercadería nueva la semana pasada o en estos últimos días y ahora ya no tenemos nada. No contamos con nada para ofrecer ni lugar donde estar”, manifestó Andrés, otro de los puesteros afectados.

Pedidos de ayuda

Los comerciantes damnificados solicitan asistencia por parte del Estado para poder reactivar aunque sea de manera provisoria su actividad en la zona. “Queremos contar con un lugar para que, por lo menos, los puesteros a los que les quedaron mercadería puedan comerciarla antes de la Navidad. Sin lugar y sin mercadería todo se complica más”, señaló otra de las comerciantes consultadas.

Además, los puesteros solicitaron préstamos o créditos por parte del Estado para poder reponer la mercadería perdida. “No queremos que nos regalen nada, sino más bien pedirle al Gobierno de la Provincia que nos dé la posibilidad de acceder a créditos o préstamos para poder comprar mercadería e ir devolviendo a medida que reactivamos las ventas. Desde la Municipalidad se comprometieron a darnos carpas o espacios sobre Ex Vía o en los espacios verdes para poder vender provisoriamente”, explicó Norma.

Hipótesis

Asimismo, los puesteros no descartan ninguna hipótesis sobre el incendio. “No sabemos si pudo haber sido intencional o accidental, pero no tuvimos problemas ni en los días más calurosos del año y por las noches no hay actividad, por lo tanto se apagan todas las instalaciones eléctricas, por lo que no se sabe cómo se originó el siniestro”, indicó Andrés.

“Nuestra situación es distinta a la de los comerciantes de la rotonda de la Virgen de Itatí porque nosotros contamos con habilitaciones municipales y pagamos a la Acor para poder trabajar”, expresó Carlos, uno de los puesteros.

Daños estructurales

En la tarde de ayer, las ruinas humeantes del edificio ubicado sobre la calle Lisandro Segovia todavía continuaban emanando calor y los Bomberos periódicamente regaban la zona para evitar la proliferación de nuevos focos de incendio. “El lugar está tan caliente que por ahí, de golpe, hay partes que se encienden de nuevo y hay que apagar. El galpón está completamente clausurado por el riesgo de derrumbe”, explicó uno de los Bomberos encargado de custodiar el acceso del edificio junto con agentes policiales y miembros de la Guardia Urbana municipal.

Los desprendimientos estructurales del predio, sumado al humo y el fuerte olor a materiales quemados, impedían el ingreso al edificio que se encontraba vallado y custodiado.