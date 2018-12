Navarrete anunció el pago de un plus para los municipales

Desde el Municipio liderado por el intendente Augusto Navarrete, anunciaron el cronograma de pagos tanto del aguinaldo como del plus para los empleados comunales.

Sobre esto precisaron que hoy percibirán el medio aguinaldo los trabajadores de planta y contratados. Mientras que los jornalizados recibirán un plus de $1.500.

En tanto, el próximo viernes 28, empleados permanentes y contratados recibirán un plus de $1.500.