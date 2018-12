Tarifaria 2019: el aumento de las tasas municipales será del 30% en promedio

Postura. El edil Ataliva Laprovitta argumentó que la suba de los tributos no debía superar la proyección inflacionaria del 24%, pero la propuesta no prosperó.

Los concejales capitalinos tomaron en la última sesión del año dos decisiones que impactarán de lleno en las economías de las familias correntinas. Por un lado, el boleto de colectivo sufrirá un incremento del 72%, pasará de $11 a $19, desde el 1 de enero, pero este no será el único aumento. También las tasas municipales registrarán un alza del 30% en promedio.

Ambos proyectos venían siendo estudiados hace varias semanas y pasaron por las debidas audiencias públicas, aunque con distinto resultado.

En el caso de la tarifa del transporte público, los ediles del oficialismo apelaron a su mayoría en el recinto para aprobar el costo que había sido propuesto por el Simu, empresarios reclamaban $25, cuando hasta horas antes se hablaba de fijar una tarifa menor y que el incremento sea escalonado.

Diferente fue el trabajo realizado por los ediles al momento de tratar el proyecto Tarifaria 2019, donde sí se hicieron modificaciones que al menos en un cierto porcentaje atenuaron las subas planteadas por el Departamento Ejecutivo comunal.

En este caso, la oposición se abroqueló para defender el despacho de minoría que planteaba una propuesta distinta. El concejal Ataliva Laprovitta (PJ) fue el encargado de explicar la postura del bloque que, según dijo, “tiene que ver con que las variaciones tributarias para el año 2019, sobre todo aquellas que tienen un impacto directo sobre el bolsillo de los ciudadanos, de las familias correntinas, no sea superior a lo proyectado por inflación para el 2019. Ustedes sabrán que el presupuesto nacional elevado por la Nación al Congreso, y aprobado, establece una pauta inflacionaria del 24 por ciento”.

Explicó que planteaban que los impuestos CCP, impuesto inmobiliario en su cuantía fija y la tasa de seguridad e higiene no superen el 24%.

Advirtió además que el 2019, va a ser un año recesivo, y que va a “repercutir esto, en una disminución dominal y mucho más real de la recaudación impositiva y tributaria de la Municipalidad. Los vecinos de Corrientes van a pagar menos tributos, porque van a preferir pagar la luz, el agua y otros servicios que tiene poder de coerción”, sostuvo.

Por su parte, como vocero del bloque oficialista, el concejal Fabián Nieves (CC-ARI) recalcó las modificaciones realizadas al proyecto. Subrayó que no trataron este proyecto a “libro cerrado” y se consideraron aportes de la audiencia pública. Por ese motivo, se resolvió atenuar el incremento del impuesto inmobiliario en determinadas zonas de la ciudad, en especial en la zona 4, 5 y 6.

Destacó además que se incorporaron ciertas facilidades que no se dieron debidamente a conocer. “La posibilidad de reducir hasta en un 100% los derechos de inspección en el caso de que se pueda acreditar empleo genuino, en el caso de los comerciantes, como así también la posibilidad de reducir a cero las distintas tasas por actuación administrativa”, nombró.

Después de que ambos voceros de bloque expusieron sus argumentos se puso a votación el proyecto y se aprobó por 10 votos contra 8.

Estas nuevas tarifas para las tasas comenzarán a regir a partir del año que viene. Se espera que en los próximos días el Municipio de Corrientes anuncie el pago anual anticipado, donde los contribuyentes podrán aprovechar descuentos, aunque ya afrontando las nuevas tarifas fijadas en esta Tarifaria 2019.