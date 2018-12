Pinedo, confiado en la reelección de Macri: "No vamos a falsear la realidad por votos"

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, declaró hoy que Mauricio Macri será reelegido en 2019, porque la sociedad "valora que se le diga la verdad y no que se la engañe", y advirtió que Cambiemos va a encarar una campaña en la que "no va a decir falsedades para obtener votos", sino que "va a mostrar la cruda realidad y las soluciones a los problemas que esa realidad genera".



Respecto de su futuro político, Pinedo, que tiene mandato como senador por la ciudad de Buenos Aires hasta 2021, confió en que le gustaría completar su período en la Cámara alta, no obstante admitió que el actual "es un momento para estar donde el Presidente lo necesite".



Pinedo aseguró que la contienda electoral "va a ser interesante" porque "se verá un partido haciendo campaña política y diciendo 'no estamos bien, tenemos malas noticias, pero las estamos afrontando de esta manera y es lo que tenemos que hacer aunque sea doloroso' en vez de hacernos los simpáticos y que se nos caiga la casa encima de la cabeza".



"Con las mentiras no se come ni se trabaja", aseguró el senador del PRO en una entrevista con la agencia Télam, en la que dijo no tener dudas de que el Presidente triunfará en octubre, porque su propuesta "es sólida y sincera" y porque la encaró, sostuvo, "de la manera en que se encaran los éxitos en la vida, con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio y con verdad".