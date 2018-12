Alternativa Federal, un andamiaje con clivaje local

El escenario para las presidenciales 2019 pareciera polarizarse entre Mauricio Macri (Cambiemos) y Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana). El peronismo no kichnerista, sectores del radicalismo que no acompaña al PRO, progresistas y socialistas, asoman la posibilidad de un nuevo espacio, al cual denominan Alternativa Federal.

En ellas danzan figuras como Miguel Angel Pichetto, del peronismo federal, Sergio Massa, el diputado Diego Bossio, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, su par de Córdoba Juan Schiaretti. Consultado por El Litoral sobre si se prevé un acuerdo con Unidad Ciudadana, indicó: “Queremos liderar a todos los que buscan un cambio en Argentina. Entendiendo que no se puede buscar candidaturas que pierdan con Macri en segunda vuelta porque tenemos que ir a la construcción de un nuevo gobierno, sino lo que se arman son simples sectores políticos. Tenemos que convocar una amplia mayoría que le gane a Macri y que le dé a Argentina un camino correcto para salir de este camino equivocado que está recorriendo el Gobierno”, dijo.

A nivel local, lo acompañan el senador nacional Carlos Mauricio Espínola, quien traccionará parte del peronismo. También el ex senador nacional Eugenio “Nito” Artaza y el concejal Germán Braillard Poccard, con quien entregaron certificados de finalización de cursos a unas 6.500 mujeres en la Escuela de Oficios.