Comerciantes esperan un domingo de grandes ventas en el centro y el shopping

A medida que se acelera la cuenta regresiva para la Navidad, se intensifican también los preparativos para la tradicional cena de Nochebuena. En este contexto, el sector comercial tendrá un domingo atípico ya que la mayoría de los negocios del centro hoy abrirán sus puertas (incluso algunas jugueterías subirán las persianas desde las 8.30). Del mismo modo, el shopping atenderá con horario extendido hasta las 23.

Quienes todavía no realizaron sus compras navideñas, podrán hacerlo hoy e incluso mañana, pero deberán considerar los horarios de cada negocio en particular. “Recién en esta última semana comenzamos a tener más ventas, así que se va a aprovechar la demanda. El domingo (por hoy) abriremos de 9 a 13 y de 17 a 21, y el lunes por la mañana como siempre y por la tarde hasta las 18”, expresó a El Litoral Alcaraz, gerente de una tienda de indumentaria ubicada sobre Junín.

En esta misma línea, desde una casa de zapatos situada en el microcentro, Julián señaló: “Todavía no nos informaron los horarios, pero seguro abriremos por la mañana. La actividad de la tarde dependerá del movimiento”.

Los comerciantes del shopping también se preparan para una jornada laboral más extensa. “Estamos teniendo demasiados clientes, muy similar al de otros años, así que los gerentes nos avisaron que mañana trabajaremos en horario corrido de 10 a 23”, comentó Karen desde un local de accesorios.

En esta temporada varios rubros se preparan con mayor fuerza para atender al público. De hecho, tanto las jugueterías como las casas de bazar tuvieron una gran afluencia de personas, así que se alistan para abrir en horario extendido. “Tenemos horarios especiales por Navidad, domingo de 8.30 a 21 y el lunes de 8.30 a 17”, informaron desde una juguetería.

Lunes

Aprovechando que se activó el ánimo de compras navideñas, la mayoría de los negocios abrirán sus puertas este 24 de diciembre]; sin embargo, desde el Sindicato de Empleados de Comercio solicitaron a los propietarios de los comercios a no extender el horario de atención más allá de las 19. Por ello, instan a los consumidores a realizar sus compras con anticipación para evitar las demoras.

Expectativas

Pese a que en general los comerciantes tienen pocas expectativas de alcanzar los niveles de ventas de la Navidad pasada, lo cierto es que el movimiento comercial se activó luego de sucesivos meses de caída del consumo y, en este escenario, se ofrecen diversas promociones para intensificar la demanda.

Incluso, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) anunció que al Ahora 12 se incorporará este lunes 24 para alentar las compras en cuotas y propiciar el mayor consumo.