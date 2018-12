En su primer día como intendenta interina, Nonino organizó servicios y analiza cambios

Después de la sesión especial en la que fue separado del cargo el intendente de Garaví Erasmo Chukel por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario, la viceintendenta Claudia Nonino se hizo cargo de la Jefatura Comunal. Un nuevo rol que ayer comenzó a ejercer con la organización de servicios básicos. Ahora analiza los cambios que hará en el gabinete, sobre lo cual avanzaría a partir del miércoles venidero.

El último viernes, la jornada en la Comuna fue distinta a otras. Aproximadamente a las 9, Nonino arribó para cumplir con su rol de presidenta del Concejo e inició los preparativos para la sesión especial convocada para determinar si avanzaría o sería desestimado el juicio político contra Chukel.

Una hora después, tal como estaba previsto, se congregaron tanto los tres ediles como el Jefe comunal. Y en ese contexto, como el concejal denunciante no podía votar en el enjuiciamiento, se produjo un empate. El concejal Miguel Angel Chuquel votó a favor de la suspensión del titular del Ejecutivo porque considera que estaría demostrado que tuvo un mal desempeño y una conducta indebida ya que no presentó balances desde el 2015, no envió todos los recursos destinados al Concejo y estaría procesado en una causa penal. Mientras que su par, Aldo Rodríguez votó en contra del citado dictamen.

Por ello, la encargada de desempatar fue la viceintendenta y presidenta nata del Concejo Claudia Nonino, quien apoyó la decisión de separar del cargo al Intendente. Medida que regiría al menos hasta que se realice la consulta popular, en la cual el electorado definirá si lo ratifica como Jefe comunal o le revoca su mandato.

“Considero que no lo engañé, voté de acuerdo a las pruebas que reunió el concejal. Cuando me llamó para acompañarlo ya le aclaré que las cosas se tenían que hacer bien”, afirmó Nonino sobre su postura de avalar la continuidad del enjuiciamiento de su compañero de fórmula durante las últimas elecciones.

Pagos

Pero la jornada no concluyó con el dictamen del Concejo, “nos quedamos hasta las 21 aproximadamente porque se hizo el inventario de las cosas que quedaron en la Municipalidad”, indicó Nonino. Un procedimiento que se realizó ante la presencia de un par de escribanos. “Una fue convocada por mí y otro profesional, por él”, acotó la vice que ahora es la Jefa comunal interina.

Durante el último viernes, también se abonó el aguinaldo y el plus. “Estuve presenciando el pago, pero lo realizó él (Chukel) porque en los recibos estaba su firma”, afirmó Nonino. Al mismo tiempo acotó que “el abono extra no lo aplicó de acuerdo a la ordenanza vigente, pero bueno, los $3.500 que quedaron pendientes se tendrán que pagar en enero”.

Jornada

Mientras que ayer ya desempeñó tareas específicas a su rol como titular del Ejecutivo Municipal. “Organizamos el servicio de recolección porque el viernes no se pudo brindar como consecuencia de la lluvia. Ahora el personal municipal ya lo realizó”, aseveró Nonino, quien también supervisó el funcionamiento de las bombas del servicio de agua potable.

Tras lo cual anticipó que el miércoles, ya que el lunes y martes no habrá actividad debido a la Navidad, retomará oficialmente las actividades institucionales. Entre los temas centrales que tiene agendado, según anticipó a este diario, está la designación de una nueva secretaria de Hacienda como también el nombramiento de un auditor externo y un asesor legal.