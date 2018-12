La Comuna garantizó los servicios en las playas y reiteró la prohibición del consumo de alcohol

En vísperas de la celebración de las fiestas de fin de año, desde la Comuna informaron que los vecinos de la ciudad podrán disfrutar a pleno de los 5 balnearios habilitados desde el 1 de noviembre y que los servicios de seguridad como Guardia Urbana y Policía Turística recorrerán los diferentes predios. Asimismo, garantizan el servicio de traslado gratuito del puerto local a las playas de la costanera (Norte y Sur).

En la jornada de ayer, segundo día de verano, la temperatura no superó los 30° y dado que las playas durante las fiestas de fin de año se convierten en puntos de encuentro elegido por miles de bañistas, El Litoral consultó al director de playas de la Comuna, Luciano Artal, quien indicó que “venimos trabajando fuertemente para que los balnearios cuenten con todos los servicios como los últimos incorporados recientemente: el servicio de traslado gratuito de colectivo del puerto a los balnearios y el servicio de Policía Turística”. En cuanto a la cantidad de personal de guardavidas, el funcionario municipal recordó que se encuentran prestando servicio 49 personas en todos los balnearios, que han recibido la capacitación necesaria para prestar ese servicio”.

Vale señalar que los bañistas pueden ingresar al agua de 8 a 20. En el caso de querer refugiarse del sol deberán alquilar las sombrillas a un costo de $100 para toda la jornada. A la vez, advirtió que no está permitido el ingreso a las playas con objetos cortantes como cuchillos ni elementos de vidrio.

Tras la incorporación de la Unidad Especial de Policía Turística, se consultó al Comisario Gerardo Torres sobre las medidas preventivas de seguridad a aplicar en la zona de los balnearios de costanera Sur y dijo que “sin suda, serán días de prueba, por lo colmado que seguramente van a estar las playas, en comparación con estos días que fueron muy tranquilos y sin inconvenientes.

Y en referencia al personal que dispondrán durante los días festivos comentó que “contaremos con el mismo personal, son 25 agentes, que para realizar el patrullaje disponen de 2 cuatriciclos, 2 motocicletas onda tornado, 6 bicicletas y el móvil correspondiente”.

“Si bien son días de fiestas solicitamos mayor responsabilidad, dado que no está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas a las playas y se realizarán operativos de tránsito a lo largo de estos días”, destacó Torres.