Massa: “La derogación del segundo puente es una burla a los correntinos”

Con la mirada puesta en 2019, Sergio Massa y el diputado nacional Diego Bossio estuvieron en Corrientes con una agenda social y con la campaña en etapa primigenia. El sector renovador se alió con el peronismo federal, socialistas, radicales que no integran Cambiemos, entre otras fuerzas políticas para conformar Alternativa Federal.

El ex candidato a presidente, luego de no haber logrado ingresar al Senado a través de 1País, junto con la socialista Margarita Stolbizer, ahora renueva la apuesta de construir un frente nacional, opositor a Cambiemos de Mauricio Macri. Pero aún sin definir si convocarán a Unidad Ciudadana, el partido liderado por Cristina Fernández.

A Corrientes arribaron el viernes con el acompañamiento del senador nacional Carlos Mauricio “Camau” Espínola, que fue acercándose al bloque liderado por el rionegrino Miguel Angel Pichetto y alejándose de la ex mandataria nacional. El medallista olímpico nutrirá al nuevo espacio con un sector del peronismo local. También, participó de las actividades previstas en la ciudad, por el espacio renovador correntino, el concejal de Capital, Germán Braillard Poccard, quien mantuvo su alianza con el ex intendente de Corrientes cuando fue candidato a gobernador junto con el ex senador nacional por el radicalismo Eugenio “Nito” Artaza en la fórmula.

“Estamos construyendo una nueva mayoría, un espacio amplio con gobernadores, con sectores de diferente origen político, peronistas, radicales, socialistas, progresistas, de partidos provinciales, estamos construyendo un espacio que pueda dar un nuevo gobierno a la Argentina, con la idea de que Argentina camine hacia un acuerdo económico y social, un acuerdo por Argentina con diez políticas de Estado que claramente tienen que ver con el desarrollo federal, que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico y contra la inseguridad, el sistema educativo, el trabajo en Argentina y la transformación de los planes sociales en empleo, la ciencia, la tecnología y la educación para el siglo XXI, el medio ambiente, la sustentabilidad: la reforma institucional para que Argentina pueda tener estabilidad en el tiempo”, dijo Massa a El Litoral.

“La sociedad argentina vive una enorme desilusión con este Gobierno (en referencia a Macri). Los correntinos hoy están desilusionados con un gobierno que les prometió un cambio, les prometió un puente y no cumplió”, expresó el ex candidato a presidente por UNA. “Tiene que ver con la falta de construcción de amplios consensos. Nosotros hablamos de un acuerdo desde el gobierno en el que participen empresarios, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales que tengan una mirada federal, de la economía popular, de desarrollo de la Argentina y sin dudas de que, a diferencia de otras plataformas, lo que estamos planteando es consenso para los argentinos”, manifestó el ex titular de Anses.

PPP

“La derogación del segundo puente Corrientes-Resistencia es la burla más grande que han sufrido los correntinos”, consideró el diputado nacional con mandato cumplido durante su visita a El Litoral. La semana pasada desde el Gobierno nacional confirmaron la cancelación del llamado a licitación de la construcción del viaducto a través del sistema de contratación de Participación Público-Privada (PPP). Sin asignaciones específicas en el Presupuesto nacional 2019, la megaobra valuada en unos 700 millones de dólares deberá depender de la mejora en las condiciones macroeconómicas.

“Es un proyecto que tenemos que reactivar y poner en marcha”, aseveró Massa. “A Mendoza le mantuvieron la represa y a Corrientes le bajaron el puente. Hay radicales de primera y radicales de segunda”, señaló en referencia a la provincia gobernada por el presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo. “El gobernador de Corrientes tiene que estar alineado con los intereses correntinos, más allá del gobierno de turno”, manifestó luego el dirigente renovador.

“El fracaso del PPP es la demostración de que no hay confianza en el Gobierno”, expuso el ex postulante a la Presidencia de la Nación. Recordó que Argentina está tercera con mayor riesgo país en el mundo, luego de Zambia y Venezuela. “Riesgo país, megadevaluación, superinflación son los récords más tristes del gobierno de Macri”, aseveró.

Pobreza

“La mitad de los chicos hoy están en la pobreza. Esa es la fotografía de este Gobierno”, señaló Massa en referencia a las recientes estadísticas de Unicef y de la Universidad Católica Argentina.

“A la pobreza sólo se le gana con trabajo y educación. Trabajo sólo se genera protegiendo a la pequeña y mediana empresa argentina y a las economías regionales. Y a la educación sólo se la protege si se invierte en educación, no con el cierre de escuelas como está pasando en Argentina en este momento”, manifestó.

Pymes

“Hoy lo primero que debiera hacer el Gobierno es suspender los embargos y ejecuciones de Afip por 180 días y poner en marcha un programa de crédito a tasa subsidiada como el que tiene la Provincia de Chaco, no inventar nada nuevo. Miren Chaco cómo está prestando a los emprendedores al 6 por ciento anual. El Banco Nación le cobra el 6 por ciento mensual a los comerciantes de Corrientes, de Mercedes, de Bella Vista”, señaló.

“Hoy debemos ir a las tasas subsidiadas y a la suspensión de embargos y ejecuciones de Afip. Ahora, para eso, el Presidente, en lugar de irse de vacaciones por 20 días, debería quedarse tomando medidas para proteger a las pymes y al empleo”, indicó.

FMI

“Hay que sentarse con el Fondo y decir claramente que este acuerdo es inviable para Argentina y que hay que rediscutirlo, con firmeza, con autoridad y decirle que los muertos no pagan. Si siguen asfixiando a la Argentina, nos van a matar”, expresó el dirigente renovador.

“Yo me senté con la misión del Fondo Monetario y les dije que si nos toca gobernar la Argentina, vamos a renegociar este acuerdo”, expresó Massa respecto al convenio entre el Gobierno nacional y el FMI.

Massa también recordó la situación de los jubilados: “El Gobierno ajustó donde más duele que es el bolsillo de los jubilados y los jubilados perdieron gran parte de su poder de compra. Además de eso, están perdiendo en calidad de servicios”, opinó.