Pirotecnia: no se registraron vendedores ambulantes y sólo tres comercios fueron habilitados

Ante la celebración de la Nochebuena mañana, El Litoral realizó un relevamiento de los precios y la demanda de los fuegos artificiales, los cuales difieren de acuerdo a la firma que los expende y al tipo de cliente ya sea mayorista o consumo propio. Además desde la Comuna informaron que son tres firmas comerciales las habilitadas para la venta y que ya se comenzaron a decomisar algunos productos ante la falta de autorización municipal.

En el marco de la sanción de una normativa que prohíbe la venta y uso de pirotecnia desde mayo del año que viene y considerando que estas serán las últimas fiestas donde se escucharán los fuegos artificiales, El Litoral recorrió ayer algunos locales comerciales donde actualmente están comercializando pirotecnia. Al llegar a uno de los comercios se observó una importante cantidad de personas que por el tipo de compra que estaban realizando se denotaba que la intención era la reventa y al consultar a los empleados, se pudo saber que son muy pocos los que compran hasta el momento para consumo propio, ya que por lo general lo hacen para la reventa.

“Lo que más llevan son los fosforitos, petardos, chasquibunes y cañitas, estrellitas; buscan lo más barato para vender considerando que son los más pequeños los que insisten para jugar. Se nota la diferencia cuando es para consumo y reventa”.

Los precios varían de acuerdo a los productos y a la firma que los expende. En uno de los comercios visitados los productos son vendidos en cantidad, por ejemplo los tres tiros tienen un valor de $52, mientras que en otro local hay promociones de 2 por $100.

Mientras que las estrellitas tienen un costo de $25, en otros las ofrecen a $15, los fosforitos, cada cajita vale $3 y en otros comercios ya venden en conjunto de 10, 20 y hasta 30 cajitas por lo que el costo asciende a los $100.

Se debe tener presente que en uno de los locales ubicados en la peatonal Junín se está llevando adelante la campaña de “Más luces y menos estruendo”, por lo que ofrecen productos lumínicos para los más pequeños como anteojos, espaditas entre otros.

Cabe señalar que es marcada la diferencia en las firmas visitadas en lo que respecta al tipo de clientes que tienen; por un lado ofrecen los productos en unidades, mientras que en otro ya se encuentran dispuestos en cantidad.

Habilitación

El Litoral consultó a la subsecretaria de Contralor Ambiental de la Comuna, Mónica Miranda, sobre las habilitaciones para la venta de pirotecnia y dijo que “a diferencia del año pasado, no se han registrado vendedores ambulantes mientras que renovaron su habilitación 3 comercios: Signo, Dado y Crocantes”.

En lo que respecta a la falta de habilitación de los vendedores ambulantes, la funcionaria comunal comentó que “el hecho de que no se hayan acercado a la Agencia Correntina de Recaudación (Acor) donde se les informa los requisitos para poder expender fuegos de estruendo de acuerdo al tipo de producto que van a vender, con la correspondiente autorización del lugar desde donde lo van a hacer, más allá de la normativa, responde al concepto generalizado de que se puede vender cualquier cosa en la vía pública, lo cual no es así y por eso todos los días recorremos la ciudad para garantizar la seguridad y evitar inconvenientes”.

“El año pasado se registraron menos de 20 vendedores en los 8 días de lapso, entre que asumió la nueva gestión y las fiestas, pero como la ciudad es grande se podía ver a unos 100 puestos, los cuales eran decomisados cuando los productos no cumplían con los requisitos necesarios y si no contaban con el permiso correspondiente”, detalló Miranda.

Cabe señalar que si bien este año no se registraron habilitaciones, los interesados deben concurrir a Acor para iniciar los trámites de venta y pagar una tasa comercial como cualquier otro vendedor ambulante.

Firmas

De acuerdo a los datos proporcionado por la secretaria de Contralor Ambiental de la Comuna, se encuentran habilitadas tres firmas comerciales. La primera de ella es Signo S.A, más conocida como el Pibe en sus tres direcciones Santa Fe al 1.100; Cazadores Correntinos y Las Piedras y Montecarlos. El segundo es Crocantes ubicado en la peatonal Junín 1024 y el tercero es Dados ubicado en Centenario y Río Juramento.

“Hay una cuarta firma que cuenta con habilitación nacional, pero resta completar lo que corresponde a la autorización local, por lo que hasta este momento no puede comercializar pirotecnia”.

Decomiso

En cuanto a las inspecciones, Miranda comentó que “los controles los estamos llevando adelante en toda la ciudad, por lo cual ya hemos procedido a decomisar fuegos de estruendo por ejemplo en zonas próximas a nuestras propias oficinas por calle Roca”.

“Sucede que muchos comienzan a vender pirotecnia solamente en esta temporada, porque invierten por ejemplo un aguinaldo o algún dinero extra porque saben que van a vender los productos, se vuelcan a esto para lograr unos pesos de más”.

Considerando que sólo tres firmas son las que pueden vender pirotecnia, Miranda aclaró que “ellos pueden vender a todos sus clientes, pero las personas que compran pirotecnia para vender de manera ambulante o en locales comerciales no cuentan con habilitación por lo que mediante un control van a ser decomisados”.

En cuanto al destino que tienen los productos decomisados dijo que “quedan al resguardo del Juzgado de Faltas todo lo secuestrado en los operativos que ya estamos realizando”.

Por último, la subsecretaria aclaró que “todas estas acciones se dan en el marco de una normativa que desde mayo del año que viene ya no se podrá utilizar y vender este tipo de productos dado el daño que producen a muchas personas y a las mascotas”.

Se debe considerar que en la Argentina los artefactos de pirotecnia deben estar categorizados y aprobados por el Registro Nacional de Armas (Renar) y también, debido a que, en rigor, se trata de explosivos a base a pólvora, por la Dirección General de Fabricaciones Militares (Dgfm).

Cabe recordar que los comercios que vendan estos productos deben contar con algunas medidas de seguridad para el acopio de los artificios pirotécnicos, las cuales están tipificadas en diversas normativas como las establecidas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).