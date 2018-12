Puesteros del mercado rebajan los precios para acelerar ventas antes de las fiestas

Los comerciantes afectados por el incendio del paseo de compras junto al Mercado de Productos Frescos buscan reactivar sus labores a pesar de haber perdido gran parte del stock de mercadería en la madrugada del jueves. El Litoral volvió a visitar ayer los gazebos instalados sobre Ex Vía, donde predominan las ofertas y los precios rebajados.

Es que, de cara a las fiestas de fin de año, unos 20 feriantes que se acomodaron al costado del mercado intentan acelerar las ventas. “Bajamos los precios para tratar de apurar un poco el movimiento porque no viene tanta gente”, señaló Daniel, uno de los damnificados.

Es así que, aunque la cantidad de mercadería mermó tras el incendio, los puesteros se amañaron y ofrecen una variedad de productos interesante. Predomina la indumentaria, pero también se pueden adquirir calzados, algunos productos electrónicos y juguetes.

“Dentro del galpón nuestras ventas venían subiendo porque esta es la época del año en la que mejor trabajamos”, señaló Daniel y agregó: “Estamos haciendo lo posible para salir adelante”.

Para armar un nuevo stock de mercadería, fueron varios los puesteros que decidieron el viernes tomar un préstamo y viajaron a Buenos Aires a comprar mercadería. Varios de ellos llegarán hoy e inmediatamente se pondrán a vender junto con sus colegas allí sobre la Ex Vía. Admiten que no les será fácil salir adelante debido a las pérdidas, que estiman que son de entre $100 mil y $300 mil por cada local aproximadamente. Lejos de rendirse, una veintena de ellos trabaja de 7.30 a 21.30 de corrido.

Dificultades

Trabajando en la calle hasta la noche se presenta una de las dificultades que más alerta hoy a los comerciantes: la falta de iluminación. Hasta ayer, algunos pocos habían improvisado conexiones para conectar un foco, aunque la mayoría sabía que al anochecer estaría nuevamente a oscuras.

En diálogo con este matutino, Norma Zabala, una de las comerciantes, comentó que “juntamos plata entre varios y llegamos a $1.400 para poder tener luz”, señaló. Según adelantaron, la idea es comprar algunas fichas necesarias y ya contaban con tramos de cable. Así, además de poder trabajar con relativa normalidad después de la caída del sol, no descartan extender un poco más el horario de atención en los próximos días.

El intenso sol y la posibilidad de nuevas lluvias genera también preocupación y angustia. Por ese motivo, reclaman acelerar los pasos para la instalación de una carpa por parte del Municipio. “Si llueve, vamos a perder mercadería de nuevo y quedaríamos en peores condiciones que ahora”, advirtió uno de los feriantes ayer.

Otra de las incomodidades que persiste consiste en no contar con un baño propio, por ende, algunos usan el del hospital allí cerca o de otras instalaciones. Ante esta situación, los puesteros piden la instalación de baños químicos en la zona para facilitarles, además, el trabajo durante toda la jornada.

Por otro lado, algunos se animan a proponer una ayuda económica por parte del Estado, tal como pasó con los puesteros de la rotonda, que recibieron $10 mil del Municipio y otros $10 mil de la Provincia.

Por lo tanto, los comerciantes buscan profundizar el diálogo con las autoridades y esperan respuestas en el corto plazo al menos para paliar la situación de emergencia y desesperación que están viviendo tras perder gran parte de su capital.

Más allá de las conversaciones con funcionarios municipales y con el mismo intendente Eduardo Tassano, los trabajadores expresaron su voluntad de encontrar nuevas vías de comunicación con otros estamentos estatales. “Queremos hablar con el Gobernador”, coincidieron varios. En tanto, apuntan a vender más hoy y los próximos días para pasar lo mejor posible las fiestas luego del incendio.