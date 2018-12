Tarifazos y la agenda de género del massismo

“En 2017 le dijimos al Gobierno nacional que los aumentos no pueden ser superior al coeficiente de variación salarial. La luz, el agua y el gas no puede aumentar más de lo que aumentan los salarios”, dijo Sergio Massa, en respuesta a la necesidad de reducir los costos de servicios fundamentales. “En ese momento nos calificaron de ventajeros. La luz aumentó mil por ciento y los sueldos, 100 por ciento”, expuso.

El massismo y el peronismo federal votaron con el kichnerismo una ley que preveía retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y que no fuera mayor al índice de coeficiente. Fue una de las primeras rupturas con Cambiemos. Luego de un debate que se extendió hasta la madrugada, el presidente vetó la ley.

Sobre la agenda de género, Massa aseguró: “Para nosotros hay un principio que es central, que es el principio de igualdad, igualdad de derechos. En Argentina las mujeres cobran 25 por ciento menos por el mismo trabajo”. Señaló que avanzarán sobre esta problemática “con un cambio cultural controlado desde el Estado. A nosotros nos tocó impulsar la paridad electoral, hoy hay que impulsar la paridad en los liderazgos de empresas, en los liderazgos sindicales”, manifestó.

“Argentina tiene que romper el sesgo patriarcal que tiene y deconstruir ese camino nos va a llevar mucho tiempo”, puntualizó el diputado con mandato cumplido.