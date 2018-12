Una mágica Navidad en Nueva York

n Angie y Quim, son una pareja de Barcelona, que están instalados en Nueva York hace cinco años y ofrecen un blog muchísima información sobre su “aventura neoyorquina”. En 2015, publicaron por primera vez un artículo sobre qué hacer en la Gran Manzana durante Navidad y desde entonces lo fueron actualizando con más y más recomendaciones para quienes vayan a disfrutar de esa increíble ciudad durante las fiestas. Vamos a compartir algunos de sus sitios elegidos y consejos para viajeros.



Fechas importantes

¿Qué días son festivos y cuándo cierran las tiendas y atracciones? Estas son las tres fechas más importantes de las navidades en Nueva York:

Christmas Day (25 de diciembre). El día de Navidad es festivo, y la gente suele celebrarlo en familia. Algunos restaurantes cierran, así que lo mejor es consultar y reservar previamente.

La mayoría de lugares abre (pistas de patinaje, cines, mercadillos, observatorios…), aunque tienen horarios reducidos. Una de las pocas atracciones que cierra este día es la Estatua de la Libertad.

Un buen plan para el día de Navidad en Nueva York es, por la tarde, salir a pasear por Manhattan, ver los escaparates y patinar en alguna pista.

Pistas de patinaje

En invierno, una de las actividades favoritas de neoyorquinos y turistas es acudir a las pistas de patinaje sobre hielo que se instalan entre los rascacielos. Hay que prepararse para esperar las largas colas, en especial conforme se acerca la Navidad.

La pista del Rockefeller Center es la más famosa, y también la primera en instalarse. Es de pago (más cara cuanto más se acerca la Navidad) y abre cada día hasta la medianoche. Otra opción es The Rink at Bryant Park, que desde fines de octubre se instala sobre el césped de Bryant Park y es una de las pistas más concurridas. Es la única pista de patinaje gratis de Nueva York, y se pueden alquilar los patines por 20 dólares. Otra opción es la pista Wollman Rink en el Central Park.

Mercados Navideños

Una de las tradiciones de la Gran Manzana es recorrer los mercados navideños. Se puede calentar el espíritu con una sidra caliente y comparar adornos navideños o regalos originales. La mayoría abren en noviembre y cierran los primeros días de enero. Estos son los más famosos:

Winter Village, en Bryant Park. Los puestecitos de madera rodean la pista de patinaje sobre hielo de Bryant Park, y venden todo tipo de productos, desde alimentación hasta decoración.

Grand Central Holiday Fair. Cuando el frío ataca, nada mejor que refugiarte en la estación Grand Central Terminal. En la sala Vanderbilt Hall se instala un elegante mercadillo de artesanía y decoración.

Union Square Holiday Market. En Navidades, Union Square desaparece bajo las decenas de puestos que se instalan en la plaza. Uno de los mejores lugares para encontrar regalos originales y dar un paseo tranquilo.

Columbus Circle Holiday Market. Cuando vayas a pasear por Central Park, no olvides pasar por la esquina suroeste para curiosear en este mercadillo, que se instala siempre en diciembre.

Escaparates navideños

En esta época, pasear por el centro de Manhattan es hacerlo por un decorado de cuento. Todas las tiendas, sin excepción, visten sus escaparates. Sin embargo, algunas tiendas de ropa y centros comerciales van más allá y crean verdaderas obras de arte.

¿Y cuándo ponen los escaparates navideños las tiendas de Nueva York? Depende de cada tienda, pero, en general, los inauguran entre el 15 y el 20 de noviembre y los dejan hasta los primeros días del año nuevo. No te pierdas los de:

l Macy’s (6th Ave y calle 34)

l Barneys (660 Madison Ave entre las calles 60 y 61)

l Bloomingdale’s (Lexington Ave y calle 59)

l Bergdorf Goodman (5th Ave y calle 58)

l Tiffany & Co (5th Ave y calle 52)

l Saks Fifth Avenue (5th Ave entre as calles 49 y 50).

Temporada de musicales

En la ciudad de los musicales y el teatro es difícil que falten ideas, pero éstas son las apuestas seguras para la temporada de Navidad.

The Rockettes Radio City Christmas Spectacular es el espectáculo navideño por excelencia de Nueva York que se celebra desde 1933 en el Radio City Music Hall. Las protagonistas son las Rockettes, una compañía de bailarinas que escenifica coreografías espectaculares ante los decorados neoyorquinos que van transformando el escenario. Las entradas son caras, pero a menudo salen ofertas. The Nutcracker en el Lincoln Center. Para sumergirse en la magia navideña nada mejor que disfrutar de El Cascanueces, el ballet de Chaikovski en forma de cuento de hadas, que el New York City Ballet representa cada invierno en el Lincoln Center.

Botanical Garden Holiday Train Show. Este trenecito recorre los escenarios en miniatura de Nueva York, creados con ramas, hojas y elementos naturales, en esta popular tradición navideña del Jardín Botánico de la ciudad, en el Bronx. Se recomienda reservar.

Más info en: www.anuevayork.com