Victoria venció a Pingüinos y recuperó el título de campeón en el Oficial capitalino

Víctor Sugastti

Un “sacrificado” equipo de Gráfica Victoria se alzó con el título de campeón 2018 en la Primera A de la Asociación Correntina de Fútbol de Salón, al ganarle en el cotejo revancha de la final a Pingüinos por 2 goles a 0. Nahuel Galarza fue el autor de los dos tantos. Esta fue la tercera final que disputaron en forma consecutiva, sin dudas, los dos mejores equipos del torneo.

Los protagonistas brindaron un cotejo emotivo. Para los que estuvieron la noche del viernes en el club Hércules, no lo podrán olvidar. El final, con los dos equipos aplaudiéndose mutuamente, no tiene precio. Eso es hidalguía deportiva. Pero como todo deporte, tiene sus aristas. No fue un cotejo de futsal. Fue una partida de ajedrez entre dos estudiosos de esta disciplina: David Díaz y Alejandro Acevedo, cada uno con su estrategia. Lo que nunca pensó el entrenador de Pingüinos fue que los de la “V” prepararon una sorpresa.

Victoria cambió su esquema. Dejó de lado el juego vistoso con traslado y paciencia para atacar de manera sorpresiva. Esta vez salió a presionarlo a Pingüinos bien arriba. Quagliozzi, Ramos, y Raviol, fueron enviados al sacrificio y cumplieron. Porque esa presión generó una terrible confusión en el equipo de La Banda, que en el primer tiempo perdió no menos de seis bochas, que quedaron en los pies de los rivales.

Pavón, Correa y Encinas, no pudieron pesar en el juego. Fueron trabados, encimados y no tuvieron espacio para jugar. Ese fue el plan de Victoria, que salió decidido a conseguir la bocha y lo logró. Cuando tenían la pelota el arco era el objetivo inmediato. Así llegó la apertura del marcador.

El arquero Rojas intentó jugar con Ignacio Bertello, pero la presión de Rubén Delgado les hizo perder la pelota que cayó en poder de Ramos quien exigió la intervención del arquero que logró desviar el remate.

El tiro de esquina lo hizo Gaspar Cáceres. Entregó la pelota a Quagliozzi, sin marca, que paró el balón con el pecho y le dio fuerte de zurda. Alcanzó a rechazar a medias Rojas pero Nahuel Galarza arremetiendo y casi dentro del arco la empujó al gol cuando apenas iban tres minutos de juego. Todo el mérito fue para la enorme presión que ejerció Victoria.

Pero no quedo ahí. Galarza recibió de Ramos, que había recuperado la pelota en el medio campo, y emprendió veloz carrera, apareado con Cristian Benítez. Su disparo pasó rozando el palo derecho de Rojas que sólo atinó a mirar.

Un segundo después, el arquero Rojas se la entregó a Benítez que salió jugando por derecha, llegó al medio y allí Ramos le birló la bocha para comenzar una perfecta contra. Galarza fue habilitado con un pase por el centro, emprendió una corrida que terminó dejando en el suelo a Rojas y casi cayéndose logró sacar el zurdazo que decretó el 2 a 0.

Con la tranquilidad del marcador y con un esquema que sorprendió al rival, Victoria decidió retrasarse un poco y permitió la reacción de Pingüinos. En ese momento apareció uno de los mejores jugadores de la noche, Facundo Maizares. En tres jugadas complicó mucho a Victoria y Juan Pedro Simón tuvo que apelar a toda su experiencia y categoría para evitar la caída de su valla. El encuentro se hizo de ida y vuelta, Ganó en emoción y en situaciones de riesgo frente a los arcos.

A dos minutos para concluir el primer tiempo, Rojas salvó a su arco de una segura caída después de un remate de Ramos.

En el complemento, los pelotazos del arquero Gauna Badaró, que suplantó a Rojas, complicaron a Simón que siempre estuvo tapado por muchos jugadores. El ingreso -algo tarde- de Miguel Cuenca le cambió la cara al partido, distribuyó, jugó, creó situaciones de gol. Pero Pingüinos no tuvo eficacia y nunca pudo descontar. La suerte estaba echada.

A otro que se extrañó fue a Maximiliano Vallejos que había marcado el gol del empate en el partido de ida. Maizares, Cuenca y los remates de Gauna Badaró apuraron a Victoria que se aferró a la diferencia, se hizo fuerte en defensa y contó con producciones individuales de gran nivel: Ramos, Raviol, Delgado, Cáceres, el capitán se viene recuperando de una lesión, Quagliozzi y Simón.

Victoria ganó merecidamente la final. Recuperó el título que había logrado en 2016 y que el año pasado le había quitado Pingüinos. Además, abrochó la clasificación para la próxima edición del torneo División de Honor.