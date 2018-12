River prepara su fórmula del éxito para reinventarse una vez más

Julio Martínez

Colaboración

River Plate vivió un año intenso con alegrías mayúsculas ante Boca, especialmente con la obtención de la Copa Libertadores, pero ya prepara su fórmula del éxito, desde la mente de su entrenador Marcelo Gallardo, para reinventarse una vez más.

El flamante campeón continental aterrizó en Buenos Aires el domingo último luego de participar en el Mundial de Clubes de Emiratos Arabes Unidos, donde fue derrotado por el local Al Ain en semifinales y logró el tercer puesto frente al Kashima Antlers de Japón por 4 a 0.

Las declaraciones de Gallardo y los jugadores en plena celebración ante su público en un Monumental colmado y con un ambiente más que festivo en las tribunas dejaron en claro que irán por más. Tal como lo prometió el “Muñeco” cuando River obtuvo la Copa Libertadores 2015 ante Tigres de México en el mismo escenario.

Gallardo evaluará el plantel, pero en Abu Dhabi, antes del regreso, dejó un mensaje claro: “El que tenga resaca después del 5 de enero, no juega”.

El ciclo de Gallardo en River, con nueve títulos, conoce de borrón y cuenta nueva. Los logros de este año marcaron al mundo River porque fueron ante Boca (Supercopa Argentina y Copa Libertadores). A partir de este punto, el club de Núñez buscará mantenerse en la senda del éxito sin perder intensidad y frescura.

Por lo pronto, el volante Gonzalo “Pity” Martínez, decisivo en los cruces ante Boca, se despidió de los hinchas, compañeros, cuerpo técnico y dirigentes tras confirmar su transferencia al Atlanta United de Estados Unidos.

El paraguayo Oscar Romero, ex Racing y actual Shanghai Shenhua de China, aparece como uno de los candidatos a reemplazar a uno de los jugadores preferidos de Gallardo, mientras que Sebastián Blanco, quien juega en Portland de Estados Unidos, también surge como alternativa.

El juvenil Exequiel Palacios, pretendido hace meses por Real Madrid de España, aún no recibió una oferta concreta, pero su chance de emigrar está latente.

Asimismo, el volante colombiano Juan Fernando Quintero, autor del 2-1 ante Boca en Madrid, es otro de los futbolistas requeridos por varios equipos y podría analizar un ofrecimiento del fútbol chino.

Según el propio Gallardo, el club se desprendería de dos o tres jugadores porque el resto está a gusto y con intenciones de repetir los logros recientes.

El “Muñeco” también le otorgará más minutos a jugadores surgidos en las divisiones juveniles como el delantero Julián Alvarez y los volantes Santiago Sosa y Cristian Ferreira.

Alvarez, de 18 años, es una de las grandes promesas de River. El delantero cordobés disputó varios partidos en la Superliga, jugó unos minutos en la revancha con Boca en Madrid y tuvo una actuación convincente ante Kashima por el tercer puesto del Mundial de Clubes.

Los nombres de Matías Kranevitter (Zenit de Rusia) y Manuel Lanzini (West Ham de Inglaterra) aparecieron en el mundo “millonario” en las últimas semanas, pero se antojan como más difíciles de cerrar.

El campeón de América retornará al trabajo el próximo 6 de enero con pretemporada en Punta del Este y mantendrá un amistoso ante Nacional, programado para el martes 15.

Su primer compromiso oficial será el sábado 19 de enero ante Defensa y Justicia en el Monumental por el postergado de la octava fecha, de la Superliga, que lo tiene undécimo con 19 puntos y cuatro partidos a recuperar.

River defenderá el título de la Copa Libertadores a partir del 3 de marzo como cabeza del Grupo A, donde competirá con Inter de Brasil, Alianza Lima de Perú y un rival a confirmar.