Messi: "No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos"

El astro argentino Lionel Messi reafirmó su incondicionalidad con Barcelona, de España, ante el desafío que le había propuesto el portugués Cristiano Ronaldo, su excompetidor en España, al asegurar que "no" necesita "cambiar de equipo o de liga" para fijarse "nuevos objetivos".

El crack argentino brindó una extensa entrevista que publica hoy el diario madrileño Marca, en el que se refirió a su actualidad futbolística, su vida personal pero en la que nuevamente evitó reflexiones sobre el seleccionado argentino.

En un tramo de la entrevista, Messi fue consultado por las declaraciones de Cristiano Ronaldo, quien le había propuesto ir a la serie A de Italia y "aceptar el reto" de continuar con la competencia que protagonizaron durante años en España.

"No necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año a año. No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar".

A pesar de esquivar el "reto" de "CR7", la "Pulga" repartió elogios para la actual figura de Juventus, de Italia.

"Esa época que vivimos juntos estando en la misma liga e intentando ganar cada uno con su equipo fue muy linda. Cristiano fue un gran jugador para la liga y para Real Madrid y esos duelos eran muy bonitos, pero yo miro por lo de siempre, que es mi equipo y conseguir cosas aquí, esté él o no", sostuvo el "10" rosarino.

Sobre los duelos con el crack luso sostuvo que "no sé si era consciente. Era una rivalidad muy sana en la que los dos queríamos superarnos día a día para dar lo mejor cada uno a lo suyo. Y creo que también estuvo bueno para el espectador".

El crack surgido del fútbol infantil de Newell's Old Boys, quie en estos días está en su ciudad natal para disfrutar las fiestas navideñas junto con su familia, también reconoció durante el reportaje el deseo de reencontrarse con el entrenador español Josep Guardiola y con su amigo y ex compañero brasileño Neymar.

"Aunque es difícil, me gustaría volver a trabajar con Guardiola. Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Por eso me gustaría, pero ya te digo que lo veo complicado", indicó sobre el DT con el que conquistó 14 títulos en el equipo "culé".

Y la misma dificultad remarcó sobre el posible retorno de Neymar: "Lo veo complicado. Nos encantaría que volviera por lo que significa, tanto como jugador como para el vestuario. Somos amigos, vivimos cosas muy lindas, otras no tanto, pero pasamos mucho tiempo juntos. Sin embargo, veo muy difícil incluso que salga de París. El PSG no va a dejar que le quiten a Neymar", apuntó.

Una de las sorpresas del año fue la quinta posición de Messi en la elección del Balón de Oro que realiza la revista francesa France Football pero el capitán del seleccionado argentino ya se imaginaba que no iba a estar en el podio.

"Si te soy sincero, no le doy importancia aunque es un premio muy relevante. Yo sabía que esta temporada no tenía la posibilidad de ganarlo. Escuchaba los nombres que se barajaban y sabía que no iba a estar ahí. A partir de aquí, no me puse a esperar si era tercero, cuarto o quinto. En este sentido no me sorprendió porque no me esperaba nada", confesó.

En este sentido, un Messi más maduro y reflexivo remarcó que "una vez" que tuvo a sus tres hijos "la prioridad siempre fue la familia".

"Es lo más importante, lo verdaderamente importante. Obviamente amo el fútbol, me encanta y vivo para él, pero la familia está por encima de todo", subrayó.

Messi también adelantó su deseo de poder tener una hija luego de Thiago, Mateo y Ciro con su mujer Antonela Roccuzzo.

"A Antonela y a mí, nos gustaría tener una niña. Veremos más adelante, todavía es pronto", deslizó. A su vez, el cinco veces ganador del Balón de Oro admitió que el mayor de los hijos, Thiago, es un apasionado del fútbol que inclusive lo critica después de los partidos.

"Ya recibí un par de críticas", contó entre risas, y agregó: "Sigue al Barcelona, la Liga, la Champions... Le gusta, pregunta, se informa. Y cuando no hay tan buenos resultados, alguna cosa me dice", concluyó el "10" que lleva jugados cuatro Mundiales.