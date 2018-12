El cierre del Gobierno de Estados Unidos se extenderá al menos hasta el 2 de enero

Así lo informaron los mismos parlamentarios, que anunciaron que la nueva convocatoria para abordar el tema quedó fijada para el 2 de enero, informó la cadena de noticias CNN.

"El Senado permanecerá suspendido hasta el lunes 31 de diciembre, cuando habrá una sesión pro forma. El cuerpo volverá a reunirse el miércoles 2 de enero a las cuatro de la tarde", anunció el senador republicano por Kansas, Pat Roberts.

En un discurso de menos de tres minutos, el legislador celebró que "las discusiones productivas continúen", aunque no proporcionó detalles sobre un posible pacto.

Menos optimista, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que las dos posiciones se encuentran en trincheras muy distantes y no hay solución a la vista para el problema, que se suscitó porque el presidente Donald Trump exige que se apruebe el presupuesto con una partida de 5.000 millones de dólares para financiar su prometido muro en la frontera con México, lo que es rechazado por los demócratas.

El cierre de Gobierno federal es parcial, ya que el 75% de la Administración -incluido el Pentágono- tienen fondos hasta septiembre de 2019.

La parálisis complica a diez ministerios, incluyendo Transporte y Justicia, así como a decenas de parques nacionales, que suelen ser una gran atracción turística.

En total, 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales no cobrarán mientras permanezca cerrado el Gobierno y están a la espera de la aprobación de un presupuesto.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, acusó a los demócratas de "haber elegido mantener nuestro Gobierno cerrado para proteger a los inmigrantes ilegales en lugar de proteger a los estadounidenses”, y aseguró que Trump "no firmará una propuesta que no priorice nuestra seguridad”.

Una encuesta de Ipsos indica que el 47% de los estadounidenses responsabiliza del cierre del Gobierno al mismo Trump, un 33% a los demócratas y un 7% a los republicanos