Acuerdo en Ersa con los conductores autoconvocados para frenar despidos

Desde el colectivo de conductores autoconvocados de la empresa de transporte Ersa confirmaron a El Litoral que ayer hubo un acuerdo escrito con las autoridades de la firma, que cuenta con la concesión del servicio público en la ciudad de Corrientes. Esta semana se dio a conocer de manera informal una lista con 18 nombres de choferes que serían desvinculados.

Sin embargo, ayer, luego de encuentros y gestiones por parte de los autoconvocados, se logró un acuerdo para frenar los despidos. Según informaron los trabajadores a este medio, la empresa se comprometió a través de la firma de un acuerdo, a no despedir a los 18 conductores. Estos permanecerían en relación de dependencia.

No obstante, la situación continúa siendo problemática, ya que por el momento no se les abonaría salarios durante dos meses, motivo por el cual, los trabajadores estarían parados durante dos meses, aunque mantendrían sus puestos.

“Esta tarde se llegó a un acuerdo y continúa a la fecha. También sigue el servicio normalmente”, informó a El Litoral Julio Sabao, uno de los referentes de autoconvocados. En el medio los trabajadores se miden en una interna con la UTA, conducida por el senador provincial del oficialismo, Rubén Suárez.

“El sindicato no se presentó. Ellos conocían lo que pasaba pero no estuvieron”, dijo el trabajador. Los autoconvocados acusaron al gremio de no gestionar la estabilidad laboral de los choferes. Los 18 conductores habían sido incorporados por la empresa como parte de un reclamo del sector autoconvocados. La empresa alega que no cuenta con los recursos suficientes para cubrir los costos por lo que analizaba recortes, que fueron frenados por el momento.