Nueva movilización de mujeres por la paridad en la Legislatura correntina

El reclamo se realizó durante todo el año y se profundizó en los últimos meses a partir de la conformación de un grupo de mujeres de diferentes organizaciones sociales y partidos políticos que asistieron a las sesiones de la legislatura correntina para presionar por el tratamiento y sanción de la norma que busca la paridad en los cargos electivos.

El impulso también se dio por la sanción de una ley similar en la vecina provincia de Chaco, donde se aprobó a fines de octubre.

Algunas de las personas que conforman el cuerpo legislativo se posicionaron a favor de la iniciativa y hasta el mismo gobernador, Gustavo Valdés, instó a las y los legisladores que integran la alianza Encuentro por Corrientes + Cambiemos que inicien el debate para aprobar la ley.

Durante la mañana de hoy se realizó una asamblea legislativa donde las y los legisladores debaten si tratarán este año el proyecto, ya que restan un poco más de dos semanas para el cierre de las sesiones, que será el 21 de diciembre.

Este es el comunicado completo de las mujeres autoconvocadas hoy:

El Colectivo de mujeres por la #Paridad nos autoconvocamos en el dia de la fecha a los efectos de solicitar a la ASAMBLEA LEGISLATIVA que considere incorporar en el TEMARIO DE SESIONES EXTRAODINARIAS LA PARIDAD Y ALTERNANCIA en miras a la proximidad de las ELECCIONES 2019.

Dado la sancion de la ley 27.412 mediante la cual a nivel nacional se plasma el derecho natural que tenemos las mujeres a participar en igualdad de condiciones, tanto en el orden legislativo, como partidario amerita que urgentemente sea incorporado el tratamiento y sancionada la ley a los fines de que no se VIOLEN DERECHOS POLITICOS A LAS MUJERES CORRENTINAS.

Doce Provincias y C.A.B.A ya han aprobado la Ley.

Nacion aprobo la ley.

Los partidos politicos nacionales han iaprobado paridad para cargos partidarios.

QUE ESPERAN LOS LEGISLADORES DE CORRIENTES? Ellos mismos han estudiado el tema al momento de incorporarlo en las CARTAS ORGANICAS de sus partidos. No pueden usar como excusa el desconocimientos.

No queremos mas dilaciones.